【香港政情】港府師友配對計劃即日起招募學員，名額２０００個

《經濟通通訊社８日專訊》香港政府今日宣布，由政務司司長陳國基領導的跨部門行動小組

所推出的「共創明『Ｔｅｅｎ』計劃」，即日起開始招募學員，截止報名日期為９月２８日。學

生可向所屬學校或協助推行計劃的社福機構查詢和報名。

該計劃第一期為期一年，目標提供２０００個名額，通過全港中學和地區網絡招募弱勢社群

家庭（尤其居於「劏房」）的中一至中三學生。

計劃包含三大元素，即「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」。每名學員會獲配

對一名義務友師，友師會與學員分享人生經驗、啟發學員探索更多個人發展的可能性、幫助學員

加強自信，並鼓勵學員以積極正向的態度定下個人目標。友師亦會幫助學員培養正確的理財觀念

，指導他們有效使用計劃提供的５０００元啟動資金，實踐個人發展規劃。學員在成功完成計劃

後，另會獲發５０００元獎學金，他們可應用在計劃期間學會的理財觀念，自行決定用途。

此外，計劃會通過有系統的活動安排，包括迎新活動、基礎訓練、多元團體活動、友師與學

員的互動環節等，讓學員開闊眼界，加強自信，建立正向的人生觀，為自己未來定下目標。

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