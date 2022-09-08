【新冠疫苗】港府明起增５－１１歲童接種復必泰名額並可網上預約

《經濟通通訊社８日專訊》公務員事務局局長楊何蓓茵今日表示，因應「疫苗通行證」適用

年齡將會降至５歲，政府明日起增加５－１１歲兒童接種復必泰疫苗的名額，並即時可在網上預

約。



＊新增香港兒童醫院及林士德體育館的兒童社區疫苗接種中心＊



為配合增加接種名額的安排，位於香港兒童醫院及林士德體育館的兒童社區疫苗接種中心的

接種間數目已即時增加。由９月１１日起，香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心會由以往

逢星期二、四、六為兒童服務，擴展服務至逢星期二、四、五、六及日，為５－１１歲兒童提供

復必泰疫苗接種服務。５－１１歲兒童的復必泰疫苗需要特別的稀釋程序，他們現時只可在４間

兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。

科興疫苗方面，政府在過去兩個月已擴大免費接種科興疫苗的接種網絡，應付兒童以至不同

年齡組別的接種需求。政府會繼續密切監察接種情況，適當調節有關服務。



＊呼籲家長盡早安排子女打針＊



楊何蓓茵補充，近日疫情有加劇趨勢，呼籲家長盡快安排子女按時完成接種所需劑次的疫苗

。在更新「疫苗通行證」適用年齡後，預計在生效日期前會有較多市民前往接種疫苗，所以請各

位家長盡早安排子女前往接種疫苗，以免子女因所選的疫苗接種點滿額而未能在生效日期前符合

「疫苗通行證」的要求。

５－１１歲兒童免費接種復必泰疫苗地點（不設「即日籌」）包括：九龍灣香港兒童醫院兒

童社區疫苗接種中心、黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（由９月１１日起逢星

期二、四、五、六及日）、沙田香港中文大學醫院以及葵涌林士德體育館

至於５－１１歲兒童免費接種科興疫苗地點，包括：社區疫苗接種中心、私家診所新冠疫苗

接種站、醫院管理局指定普通科門診診所、衞生署指定學生健康服務中心，以及提供科興疫苗接

種服務的私家醫生和診所。

其他年齡組別的人士，特別是長者和六個月以上幼兒，也要按時接種合適劑數的疫苗做好保

護，否則一旦染疫，有可能引發重症和承受「長新冠」後遺症。（ｃｌ）

