【外圍經濟】智利銅礦工人或罷工，表示工作環境不安全

《經濟通通訊社８日專訊》智利埃斯孔迪達是世界上最大的銅礦，該銅礦的一號工會威脅要
就不安全工作環境進行抗議。
在一份聲明中，一號工會表示，如果必和必拓公司不解決包括垃圾場和污水坑在內的問題，
成員將在周三投票決定是否從下周開始進行部分罷工。
該公司回應表示，已遵守所有規定，任何停工都是非法的。關於不安全工作環境方面，公司
在主動向當局報告之前已暫時關閉了受影響的區域。（ｒｃ）
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