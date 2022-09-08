【外圍經濟】法國統計局指今年底或陷入經濟衰退

《經濟通通訊社８日專訊》據法國統計局稱，法國第四季度經濟增長將放緩至零，甚至可能
隨著能源危機的影響而陷入經濟衰退。
法國國家統計與經濟研究所在一份報告中表示，歐洲天然氣供應中斷和全球收緊貨幣政策將
抵消服務業在夏季的強勁勢頭。如果能源鬥爭惡化，不能排除國內生產總值收縮。
此外，根據法國央行的數據，法國的經常帳戶赤字從６月修正後的１５億歐元擴大至７月的
５３億歐元。（ｒｃ）
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