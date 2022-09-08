【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒３３億元，買騰訊沽快手

《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指低開２８６點，報１８９１５點。最高跌

１３３點報１９０６８點，最低跌３８３點報１８８１８點。恒指收報１９０４４點，跌１５８

點或０﹒８２％。

北水全日淨流入８﹒３３億元，減少１２﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依

次是快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）、中國神華（０１０８８）。

主板成交８６１﹒３億元增加４﹒８％。其中港股通成交２１７﹒６億元，佔總成交

２５﹒３％。



＊騰訊對育碧直接持股增至近一成＊



騰訊控股以價３億歐元，取得遊戲公司育碧的大股東「吉列莫特兄弟」４９﹒９％股份及

５％股票權，騰訊同時獲授權對育碧的直接持股，由目前的４﹒５％提高至９﹒９９％。不過育

碧強調，今次交易後公司管理將維持不變，騰訊沒有任何營運否決權，騰訊亦不會派駐代表加入

育碧董事局。

騰訊控股跌０﹒８３％報３１１﹒６元，北水淨買入３﹒８億元；比亞迪股份升１％報

２２３元，北水淨買入３﹒７億元；中國海洋石油跌１﹒８８％報９﹒９３元，北水淨買入

１﹒９億元。

快手跌４﹒０５％報６２﹒７５元，北水淨賣出４﹒１億元；藥明生物跌１﹒２５％報

６３﹒３元，北水淨賣出１﹒３億元；中國神華跌１﹒１５％報２５﹒７５元，北水淨賣出

３１００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） ３﹒８３

比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒６７

中國海洋石油 （００８８３） １﹒９３

中國海外發展 （００６８８） １﹒６５

華能國際電力股份 （００９０２） １﹒１３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

快手 （０１０２４） －４﹒１４

藥明生物 （０２２６９） －１﹒２８

中國神華 （０１０８８） －０﹒３１

中國電力 （０２３８０） －０﹒２３

小鵬汽車 （０９８６８） －０﹒２３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

