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即市新聞

08/09/2022 19:25

《日入而息》新地全年少賺４％，中銀香港齊加Ｈ按Ｐ按息

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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新地（０００１６）全年少賺４﹒２％至２５５﹒６億元，末期息３﹒７元；全年基礎溢利按年
跌４％，物業銷售溢利跌２５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港上調Ｈ按封頂利率０﹒２５厘，Ｐ按息亦上調　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳衛龍考慮１０月啟動香港ＩＰＯ，擬籌資３９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
基金公會表示六成投資者未來一年首選港股，看好新能源及生物科技股；４８％投資者對北向通
不感興趣，基金公會籲允跨境推銷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱鼓勵工商界積極參與「一帶一路」建設工作；政府會就安達臣道意外追究責任，確保家
屬獲得應有賠償；將增撥資源發展藝術科技，提升康文署演藝場地設備　　　　　　　　　　　
港府明起增５－１１歲童接種復必泰名額並可網上預約；疫苗通行證將涵蓋５－１１歲兒童，月
底起實施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
副政務司長卓永興周一快測復陽，繼續居家隔離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機構料內地８月ＣＰＩ溫和升至２﹒８％，ＰＰＩ續降　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收１８９點報１８８５４，科指低收３９點報３９７４
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　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收跌０﹒３％成交縮，寧王跌倒創業板挫１﹒９％　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐央今重手加息機會較高，歐元可趁高造空　　　　　　　　　　
　　歐元最新報０﹒９９９３╱９７，日圓最新報１４３﹒８２╱８５
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　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　新地（０００１６）全年少賺４﹒２％至２５５﹒６億元，末期息
　　３﹒７元；全年基礎溢利按年跌４％，物業銷售溢利跌２５％　　
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　傳衛龍考慮１０月啟動香港ＩＰＯ，擬籌資３９億元　　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）上調Ｈ按封頂利率０﹒２５厘，Ｐ按息亦
　　上調　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）再有２％股份存入中央結算所，沽貨陰霾短期
　　難消　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美團外賣與內地蘋果店合作，ｉＰｈｏｎｅ　１４落單３０分鐘送
　　達　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　字節跳動否認電商獨立Ａｐｐ「抖音盒子」將暫停運營　　　　　
　　富臨集團（０１４４３）向逾１０間非牟慈善團體捐贈逾２萬個月
　　餅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　普匯中金國際（００９９７）附屬訂立商業保理協議及擔保協議　
　　江山控股（００２９５）首８月總發電量按年跌３﹒６％至３７萬
　　兆瓦時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中盈集團（００７６６）擬向集團主席旗下公司購買碳酸鋰　　　
　　敏實集團（００４２５）擬成立汽車零部件合資公司　　　　　　
　　大家樂（００３４１）對９月市道不感樂觀，傾向開設細舖　　　
　　信銀國際推銀債退款優惠，６個月定存３﹒２厘　　　　　　　　
　　ＡＸＡ安盛夥醫思健康開設的中環醫療中心將於１１月投入服務　
　　醫思健康（０２１３８）與ＡＸＡ安盛簽署諒解備忘錄，將進一步
　　深化合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　融眾金融（０３９６３）訂立多項汽車租賃安排，涉８０８０萬元
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中集安瑞科（０３８９９）獲近５億元人民幣海外天然氣項目訂單
　　中廣核電力（０１８１６）陸豐５號機組今開工建設　　　　　　
　　長汽（０２３３３）８月總銷量按年增１８﹒８％　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中國恒大（０３３３３）遭清盤呈請聆訊押後至１１月２８日；恒
　　大成立智慧新能源汽車公司，註冊資本９﹒５億元　　　　　　　
　　佳源國際控股（０２７６８）在香港收到清盤呈請，１１月９日聆
　　訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　祥生控股（０２５９９）８月合約銷售額跌６５﹒８％至約１９億
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　機構料內地８月ＣＰＩ溫和升至２﹒８％，ＰＰＩ續降　　　　　
　　商務部表示月餅市場總體平穩，堅決遏制「天價」月餅；推動更多
　　外資項目早日落地投產達產　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　深圳前海為新型研發機構提供最高每年１０００萬元支持　　　　
　　秦剛訪問福耀美國汽車玻璃生產基地，冀擴大在美合作　　　　　
　　樂視再發布三款入門手機，負責人料下款走中高端路線　　　　　
　　深圳首批政策性開發性金融工具落地，投放１億基建基金　　　　
　　深圳出台外商投資條例，負面清單以外享內資同等條件　　　　　
　　廣期所首個期貨品種工業硅期貨擬年內推出　　　　　　　　　　
　　市監總局表示今年盒裝月餅全國平均售價降至１５７元　　　　　
　　李克強向卓慧思致賀電，冀推動中英兩國關係行穩致遠　　　　　
　　人行連續３２日２０億逆回購利率持平，零投放零回籠　　　　　
　　科創板第五套上市標準迎來首家醫療器械企業　　　　　　　　　
　　上實發展未及時披露土地收儲事項，被上交所監管警示　　　　　
　　最高人民法院前副院長沈德詠涉嫌嚴重違紀違法被雙開　　　　　
　　人行數字人民幣預付資金管理產品「元管家」發布　　　　　　　
　　范一飛稱實現數字人幣體系與傳統電子支付互聯互通；數字人民幣
　　要體現人民性，推動標準化建設　　　　　　　　　　　　　　　
　　二季度信託業利潤同比降２９﹒２％，資產規模意外彈　　　　　
　　官方決定暫停多晶硅集採價格發布，價格暴漲至十年高　　　　　
　　四川地震已致７４人遇難，當局提醒需防範地質災害；瀘定地震遇
　　難人數升至８２人，災區突發強降雨　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升１﹒２％，報１４５８３﹒４２點　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　涉煽動顛覆國家政權鄒幸彤初級偵訊，需時考慮明裁定　　　　　
　　許正宇稱截至７月逾５１０個有限合夥基金成立　　　　　　　　
　　李家超稱鼓勵工商界積極參與「一帶一路」建設工作；政府會就安
　　達臣道意外追究責任，確保家屬獲得應有賠償；將增撥資源發展藝
　　術科技，提升康文署演藝場地設備　　　　　　　　　　　　　　
　　港府師友配對計劃即日起招募學員，名額２０００個　　　　　　
　　記協主席陳朗昇涉阻差辦公被捕，昨晚獲准保釋候查　　　　　　
　　外國記者會關注陳朗昇被捕，駐港公署不滿干預香港法治　　　　
　　駱惠寧稱中聯辦支持特區政府依法施政，加強與工商界溝通　　　
　　楊潤雄料東九文化中心明年分段啟用，將成藝術科技重鎮及培訓搖
　　籃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金管局推出一站式平台「銀行業導航」及銀行業銜接課程　　　　
　　競爭事務委員會修訂合謀行為寬待政策　　　　　　　　　　　　
　　教育局公布《小學教育課程指引》試行版　　　　　　　　　　　
　　深股通全日流出６﹒５億元，外資連續六日淨流出；滬股通額度全
　　日用３１億元，外資流出０﹒９億元　　　　　　　　　　　　　
　　施羅德投資表示波動市下可持續食物和水資源主題值得留意　　　
　　４８％投資者對北向通不感興趣，基金公會籲允跨境推銷　　　　
　　葵涌一號貨櫃碼頭三級火警一人輕傷，起火原因待查　　　　　　
　　信安金融據悉考慮出售香港養老金業務，出售規模或達數億美元　
　　基金公會表示六成投資者未來一年首選港股，看好新能源及生物科
　　技股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　安永表示約４４％大灣區企業已採用了至少一種房地產科技解決方
　　案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　安達臣道地盤天秤工業意外，警方今早重返現場搜證　　　　　　
　　工業傷亡權益會表示天秤操作有指引法規，主要視乎是否跟足去做
　　巴士公司中秋延長部分路線服務時間，港鐵加密班次　　　　　　
　　渣打馬拉松原定１１﹒２０舉行，籌委會冀港府下周回覆是否批准
　　本港住宿服務運輸業次季業務收益按年錄雙位數升幅，但金融業下
　　跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　經絡料未來按揭計劃發展不一，Ｈ按佔比或高位回落　　　　　　
　　城巴新巴明年整體加薪４﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　歐盟擬對俄天然氣價格設限，成員國意見分歧
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　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　山東濟南為去庫存放大招，國資背景企業招標３０００套房
　　據報鄭州政府要求房企所有問題樓盤１０月６日前復工　　
　　據報龍光提出６０億美元離岸債務重組計劃　　　　　　　
　　杭州建德表示三孩家庭購房最高補５萬，企業團購有優惠　
　　濟南國資委刪除「擬收購３０００套商品房」相關文章　　
　　萬科和華潤置地計劃發行的ＡＢＳ已獲得受理　　　　　　
　　農民被納入公積金體系獲官媒肯定：一舉多得不容小覷　　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　Ｕｂｅｒ開始在紐約市推出的士服務　　　　　　　　
　　加拿大央行加息０﹒７５厘，表示未來繼續加息　　　
　　小麥期貨盤中一度上漲６﹒９％，普京批評糧食協議　
　　日本第二季度經濟增速超預期，收復疫情時的失地　　
　　澳洲央行行長洛威暗示未來下調加息幅度　　　　　　
　　美元兌日圓延續升勢，投資者關注１４５水平　　　　
　　聯儲局副主席布蘭納德認為未來風險將變得更加雙向　
　　華爾街尋求歐洲央行５萬億美元債券計劃的線索　　　
　　銅價及鋁價跌至１７個月低點，需求下降　　　　　　
　　施羅德投資表示卓慧思面臨通脹罷工等一系列迫切問題
　　英女王應醫生建議取消樞密院會議，新內閣需押後宣誓
　　智利銅礦工人或罷工，表示工作環境不安全　　　　　
　　法國統計局指今年底或陷入經濟衰退　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　印太經濟框架１４國擬建立應急晶片共享系統　　　　
　　商務部表示美國延長對華加關稅必使美企承受更大損失
　　拜登推遲對中國進口產品加徵關稅作出決定　　　　　
　　普京證實下周晤習近平，中國外交部未證實消息　　　
　　美國禁售中國ＡＩ芯片，影響多間中國研究機構及大學
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增１１０９１宗確診，再多１２宗死亡個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府明起增５－１１歲童接種復必泰名額並可網上預約；疫苗通行證將涵蓋５－１１歲兒童，月
底起實施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海昨日社會面新增新冠病例２例，七地升中高風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海發現奧密克戎ＢＡ﹒５﹒２變異株，與既往不同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中九龍診所明起暫停普通科門診，指定診所增至８間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨增本土感染１３３４宗，成都延長部分地區封控　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京新增本土７確診及３例無症狀，均涉及學校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地加強防控，乘飛機高鐵等需４８小時核酸至１０月底　　　　　　　　　　　　　　　　　
防疫政策未見轉軚，衛健委稱沒有疫情也要常態測核酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣本土確診回落至３﹒４萬宗，增２９宗死亡個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
成都延長封控打擊蘋果供應商，富士康工廠擬閉環管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳今日起暫時縮減香港入境者健康驛站名額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
袁國勇稱確診後無出現症狀，正在家隔離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何栢良稱疫情未來或如流感發展，倡引入更多疫苗選擇　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱降低疫苗通行證年齡至５歲是要保障兒童健康　　　　　　　　　　　　　　　　　　
副政務司長卓永興周一快測復陽，繼續居家隔離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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