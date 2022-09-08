《日入而息》新地全年少賺４％，中銀香港齊加Ｈ按Ｐ按息

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新地（０００１６）全年少賺４﹒２％至２５５﹒６億元，末期息３﹒７元；全年基礎溢利按年

跌４％，物業銷售溢利跌２５％

中銀香港上調Ｈ按封頂利率０﹒２５厘，Ｐ按息亦上調

傳衛龍考慮１０月啟動香港ＩＰＯ，擬籌資３９億元

基金公會表示六成投資者未來一年首選港股，看好新能源及生物科技股；４８％投資者對北向通

不感興趣，基金公會籲允跨境推銷

李家超稱鼓勵工商界積極參與「一帶一路」建設工作；政府會就安達臣道意外追究責任，確保家

屬獲得應有賠償；將增撥資源發展藝術科技，提升康文署演藝場地設備

港府明起增５－１１歲童接種復必泰名額並可網上預約；疫苗通行證將涵蓋５－１１歲兒童，月

底起實施

副政務司長卓永興周一快測復陽，繼續居家隔離

機構料內地８月ＣＰＩ溫和升至２﹒８％，ＰＰＩ續降

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日低收１８９點報１８８５４，科指低收３９點報３９７４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指收跌０﹒３％成交縮，寧王跌倒創業板挫１﹒９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐央今重手加息機會較高，歐元可趁高造空

歐元最新報０﹒９９９３╱９７，日圓最新報１４３﹒８２╱８５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新地（０００１６）全年少賺４﹒２％至２５５﹒６億元，末期息

３﹒７元；全年基礎溢利按年跌４％，物業銷售溢利跌２５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳衛龍考慮１０月啟動香港ＩＰＯ，擬籌資３９億元

中銀香港（０２３８８）上調Ｈ按封頂利率０﹒２５厘，Ｐ按息亦

上調

騰訊（００７００）再有２％股份存入中央結算所，沽貨陰霾短期

難消

美團外賣與內地蘋果店合作，ｉＰｈｏｎｅ １４落單３０分鐘送

達

字節跳動否認電商獨立Ａｐｐ「抖音盒子」將暫停運營

富臨集團（０１４４３）向逾１０間非牟慈善團體捐贈逾２萬個月

餅

普匯中金國際（００９９７）附屬訂立商業保理協議及擔保協議

江山控股（００２９５）首８月總發電量按年跌３﹒６％至３７萬

兆瓦時

中盈集團（００７６６）擬向集團主席旗下公司購買碳酸鋰

敏實集團（００４２５）擬成立汽車零部件合資公司

大家樂（００３４１）對９月市道不感樂觀，傾向開設細舖

信銀國際推銀債退款優惠，６個月定存３﹒２厘

ＡＸＡ安盛夥醫思健康開設的中環醫療中心將於１１月投入服務

醫思健康（０２１３８）與ＡＸＡ安盛簽署諒解備忘錄，將進一步

深化合作

融眾金融（０３９６３）訂立多項汽車租賃安排，涉８０８０萬元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中集安瑞科（０３８９９）獲近５億元人民幣海外天然氣項目訂單

中廣核電力（０１８１６）陸豐５號機組今開工建設

長汽（０２３３３）８月總銷量按年增１８﹒８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國恒大（０３３３３）遭清盤呈請聆訊押後至１１月２８日；恒

大成立智慧新能源汽車公司，註冊資本９﹒５億元

佳源國際控股（０２７６８）在香港收到清盤呈請，１１月９日聆

訊

祥生控股（０２５９９）８月合約銷售額跌６５﹒８％至約１９億

元人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

機構料內地８月ＣＰＩ溫和升至２﹒８％，ＰＰＩ續降

商務部表示月餅市場總體平穩，堅決遏制「天價」月餅；推動更多

外資項目早日落地投產達產

深圳前海為新型研發機構提供最高每年１０００萬元支持

秦剛訪問福耀美國汽車玻璃生產基地，冀擴大在美合作

樂視再發布三款入門手機，負責人料下款走中高端路線

深圳首批政策性開發性金融工具落地，投放１億基建基金

深圳出台外商投資條例，負面清單以外享內資同等條件

廣期所首個期貨品種工業硅期貨擬年內推出

市監總局表示今年盒裝月餅全國平均售價降至１５７元

李克強向卓慧思致賀電，冀推動中英兩國關係行穩致遠

人行連續３２日２０億逆回購利率持平，零投放零回籠

科創板第五套上市標準迎來首家醫療器械企業

上實發展未及時披露土地收儲事項，被上交所監管警示

最高人民法院前副院長沈德詠涉嫌嚴重違紀違法被雙開

人行數字人民幣預付資金管理產品「元管家」發布

范一飛稱實現數字人幣體系與傳統電子支付互聯互通；數字人民幣

要體現人民性，推動標準化建設

二季度信託業利潤同比降２９﹒２％，資產規模意外彈

官方決定暫停多晶硅集採價格發布，價格暴漲至十年高

四川地震已致７４人遇難，當局提醒需防範地質災害；瀘定地震遇

難人數升至８２人，災區突發強降雨

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升１﹒２％，報１４５８３﹒４２點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

涉煽動顛覆國家政權鄒幸彤初級偵訊，需時考慮明裁定

許正宇稱截至７月逾５１０個有限合夥基金成立

李家超稱鼓勵工商界積極參與「一帶一路」建設工作；政府會就安

達臣道意外追究責任，確保家屬獲得應有賠償；將增撥資源發展藝

術科技，提升康文署演藝場地設備

港府師友配對計劃即日起招募學員，名額２０００個

記協主席陳朗昇涉阻差辦公被捕，昨晚獲准保釋候查

外國記者會關注陳朗昇被捕，駐港公署不滿干預香港法治

駱惠寧稱中聯辦支持特區政府依法施政，加強與工商界溝通

楊潤雄料東九文化中心明年分段啟用，將成藝術科技重鎮及培訓搖

籃

金管局推出一站式平台「銀行業導航」及銀行業銜接課程

競爭事務委員會修訂合謀行為寬待政策

教育局公布《小學教育課程指引》試行版

深股通全日流出６﹒５億元，外資連續六日淨流出；滬股通額度全

日用３１億元，外資流出０﹒９億元

施羅德投資表示波動市下可持續食物和水資源主題值得留意

４８％投資者對北向通不感興趣，基金公會籲允跨境推銷

葵涌一號貨櫃碼頭三級火警一人輕傷，起火原因待查

信安金融據悉考慮出售香港養老金業務，出售規模或達數億美元

基金公會表示六成投資者未來一年首選港股，看好新能源及生物科

技股

安永表示約４４％大灣區企業已採用了至少一種房地產科技解決方

案

安達臣道地盤天秤工業意外，警方今早重返現場搜證

工業傷亡權益會表示天秤操作有指引法規，主要視乎是否跟足去做

巴士公司中秋延長部分路線服務時間，港鐵加密班次

渣打馬拉松原定１１﹒２０舉行，籌委會冀港府下周回覆是否批准

本港住宿服務運輸業次季業務收益按年錄雙位數升幅，但金融業下

跌

經絡料未來按揭計劃發展不一，Ｈ按佔比或高位回落

城巴新巴明年整體加薪４﹒５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐盟擬對俄天然氣價格設限，成員國意見分歧

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《內房困局》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

山東濟南為去庫存放大招，國資背景企業招標３０００套房

據報鄭州政府要求房企所有問題樓盤１０月６日前復工

據報龍光提出６０億美元離岸債務重組計劃

杭州建德表示三孩家庭購房最高補５萬，企業團購有優惠

濟南國資委刪除「擬收購３０００套商品房」相關文章

萬科和華潤置地計劃發行的ＡＢＳ已獲得受理

農民被納入公積金體系獲官媒肯定：一舉多得不容小覷

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｕｂｅｒ開始在紐約市推出的士服務

加拿大央行加息０﹒７５厘，表示未來繼續加息

小麥期貨盤中一度上漲６﹒９％，普京批評糧食協議

日本第二季度經濟增速超預期，收復疫情時的失地

澳洲央行行長洛威暗示未來下調加息幅度

美元兌日圓延續升勢，投資者關注１４５水平

聯儲局副主席布蘭納德認為未來風險將變得更加雙向

華爾街尋求歐洲央行５萬億美元債券計劃的線索

銅價及鋁價跌至１７個月低點，需求下降

施羅德投資表示卓慧思面臨通脹罷工等一系列迫切問題

英女王應醫生建議取消樞密院會議，新內閣需押後宣誓

智利銅礦工人或罷工，表示工作環境不安全

法國統計局指今年底或陷入經濟衰退

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

印太經濟框架１４國擬建立應急晶片共享系統

商務部表示美國延長對華加關稅必使美企承受更大損失

拜登推遲對中國進口產品加徵關稅作出決定

普京證實下周晤習近平，中國外交部未證實消息

美國禁售中國ＡＩ芯片，影響多間中國研究機構及大學

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增１１０９１宗確診，再多１２宗死亡個案

港府明起增５－１１歲童接種復必泰名額並可網上預約；疫苗通行證將涵蓋５－１１歲兒童，月

底起實施

上海昨日社會面新增新冠病例２例，七地升中高風險

上海發現奧密克戎ＢＡ﹒５﹒２變異株，與既往不同

中九龍診所明起暫停普通科門診，指定診所增至８間

全國昨增本土感染１３３４宗，成都延長部分地區封控

北京新增本土７確診及３例無症狀，均涉及學校

內地加強防控，乘飛機高鐵等需４８小時核酸至１０月底

防疫政策未見轉軚，衛健委稱沒有疫情也要常態測核酸

台灣本土確診回落至３﹒４萬宗，增２９宗死亡個案

成都延長封控打擊蘋果供應商，富士康工廠擬閉環管理

深圳今日起暫時縮減香港入境者健康驛站名額

袁國勇稱確診後無出現症狀，正在家隔離

何栢良稱疫情未來或如流感發展，倡引入更多疫苗選擇

李家超稱降低疫苗通行證年齡至５歲是要保障兒童健康

副政務司長卓永興周一快測復陽，繼續居家隔離

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

