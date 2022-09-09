《日出而作》鮑威爾指將繼續強硬壓抑通脹，美股輕微高收

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
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紐約道瓊斯 ３１７７４﹒５２ 升 １９３﹒２４ ０﹒６１％
標普５００ ４００６﹒１８ 升 ２６﹒３１ ０﹒６６％
納斯達克 １１８６２﹒１３ 升 ７０﹒２３ ０﹒６０％
倫敦富時１００ ７２６２﹒０６ 升 ２４﹒２３ ０﹒３３％
法蘭克福ＤＡＸ １２９０４﹒３２ 跌 －１１﹒６５ －０﹒０９％
巴黎ＣＡＣ ４０ ６１２５﹒９０ 升 １９﹒９８ ０﹒３３％
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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４３﹒８５６７，歐元兌
美元１﹒０００８
《公司業績》
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環球智能（００３９５）１６５萬元售電商５１％股權料賺１３９萬人幣
嗶哩嗶哩（０９６２６）中期虧損擴至４３億人幣
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《公司資訊》
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渣打（０２８８８）倫敦再回購１５０萬股，總值７９５９萬元
僑雄國際（００３８１）擬購松樹背金礦股權，訂備忘
榮暉國際（００９９０）３０００萬美元入股鋼材公司投資組合６﹒６％
安域亞洲（００６４５）接獲聯交所新增１項復牌指引
中國衛生（００６７３）４００萬元入股猴痘快測試劑開發商２０％股權
南戈壁（０１８７８）委王東任執董兼首席執行官，朱重臨任執董
寶龍地產（０１２３８）８月銷售額２７億人幣，同比跌６８％
嘉和生物（０６９９８）治療淋巴瘤產品臨試內地首例患者給藥
中達集團（００１３９）新增２０家友倍親中醫診所
兆邦基地產（０１６６０）７４１０萬元收購有抵押貸款
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《國企紅籌》
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招商局置地（００９７８）逾２億人幣購次級資產支持證券
龍源電力（００９１６）８月發電量升２７％
兗礦（０１１７１）終止潛在增持兗煤澳利（０３６６８）
上海石化（００３３８）董事長吳海君辭任，昨起生效
東陽光藥（０１５５８）擬最高１﹒５億美元回購換股債
中集車輛（０１８３９）交回廠地獲償３﹒４億人幣
兗礦能源（０１１７１）併財務公司，持合併公司控股權
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《神州民企》
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銀城國際（０１９０２）現有票據交換要約近９９％本金額接納
佳源國際（０２７６８）遭提清盤呈請，申請今早復牌
中國先鋒醫藥（０１３４５）建議改名「上海先鋒控股」
旭輝控股（００８８４）控股股東３７１萬元增持２００萬股
弘陽地產（０１９９６）８月銷售額２７億人幣，同比跌５６％
融創中國（０１９１８）遭提清盤呈請，涉未還逾２２００萬美元
中升（００８８１）１１６６萬元回購股份，董事長及總裁購４３萬股
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《匯市走勢》
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歐央行加息７５基點，歐元１算震盪，英鎊守１﹒１５
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《國務會議》
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李克強署加加力支持就業創業，支持平台經濟穩就業
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《英女王逝世》
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全英哀悼伊利沙白
二世，民眾冒雨赴
白金漢宮獻花
英女王走完英國史
上在位最長君主一
生，查理斯繼位
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《虛幣世界》
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鮑威爾繼續派鷹，
加密貨幣穩升
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《其他消息》
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外媒報道前景不明
或落袋為安，巴菲
特、軟銀等相繼沽
中國股票
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《新股上市》
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ＳＰＡＣ公司Ｉｎｔｅｒｒａ（０７８０１）上市籌十億，下周五掛牌
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