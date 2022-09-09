《日出而作》鮑威爾指將繼續強硬壓抑通脹，美股輕微高收

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３１７７４﹒５２ 升 １９３﹒２４ ０﹒６１％

標普５００ ４００６﹒１８ 升 ２６﹒３１ ０﹒６６％

納斯達克 １１８６２﹒１３ 升 ７０﹒２３ ０﹒６０％

倫敦富時１００ ７２６２﹒０６ 升 ２４﹒２３ ０﹒３３％

法蘭克福ＤＡＸ １２９０４﹒３２ 跌 －１１﹒６５ －０﹒０９％

巴黎ＣＡＣ ４０ ６１２５﹒９０ 升 １９﹒９８ ０﹒３３％

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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４３﹒８５６７，歐元兌

美元１﹒０００８



《公司業績》

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環球智能（００３９５）１６５萬元售電商５１％股權料賺１３９萬人幣

嗶哩嗶哩（０９６２６）中期虧損擴至４３億人幣

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《公司資訊》

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渣打（０２８８８）倫敦再回購１５０萬股，總值７９５９萬元

僑雄國際（００３８１）擬購松樹背金礦股權，訂備忘

榮暉國際（００９９０）３０００萬美元入股鋼材公司投資組合６﹒６％

安域亞洲（００６４５）接獲聯交所新增１項復牌指引

中國衛生（００６７３）４００萬元入股猴痘快測試劑開發商２０％股權

南戈壁（０１８７８）委王東任執董兼首席執行官，朱重臨任執董

寶龍地產（０１２３８）８月銷售額２７億人幣，同比跌６８％

嘉和生物（０６９９８）治療淋巴瘤產品臨試內地首例患者給藥

中達集團（００１３９）新增２０家友倍親中醫診所

兆邦基地產（０１６６０）７４１０萬元收購有抵押貸款

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《國企紅籌》

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招商局置地（００９７８）逾２億人幣購次級資產支持證券

龍源電力（００９１６）８月發電量升２７％

兗礦（０１１７１）終止潛在增持兗煤澳利（０３６６８）

上海石化（００３３８）董事長吳海君辭任，昨起生效

東陽光藥（０１５５８）擬最高１﹒５億美元回購換股債

中集車輛（０１８３９）交回廠地獲償３﹒４億人幣

兗礦能源（０１１７１）併財務公司，持合併公司控股權

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《神州民企》

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銀城國際（０１９０２）現有票據交換要約近９９％本金額接納

佳源國際（０２７６８）遭提清盤呈請，申請今早復牌

中國先鋒醫藥（０１３４５）建議改名「上海先鋒控股」

旭輝控股（００８８４）控股股東３７１萬元增持２００萬股

弘陽地產（０１９９６）８月銷售額２７億人幣，同比跌５６％

融創中國（０１９１８）遭提清盤呈請，涉未還逾２２００萬美元

中升（００８８１）１１６６萬元回購股份，董事長及總裁購４３萬股

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《匯市走勢》

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歐央行加息７５基點，歐元１算震盪，英鎊守１﹒１５

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《國務會議》

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李克強署加加力支持就業創業，支持平台經濟穩就業

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《英女王逝世》

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全英哀悼伊利沙白

二世，民眾冒雨赴

白金漢宮獻花

英女王走完英國史

上在位最長君主一

生，查理斯繼位

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《虛幣世界》

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鮑威爾繼續派鷹，

加密貨幣穩升

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《其他消息》

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外媒報道前景不明

或落袋為安，巴菲

特、軟銀等相繼沽

中國股票

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《新股上市》

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ＳＰＡＣ公司Ｉｎｔｅｒｒａ（０７８０１）上市籌十億，下周五掛牌

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