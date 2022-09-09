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即市新聞

09/09/2022 07:54

《日出而作》鮑威爾指將繼續強硬壓抑通脹，美股輕微高收

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　　　（％）
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　　紐約道瓊斯　　　　３１７７４﹒５２　升　１９３﹒２４　　０﹒６１％
　　標普５００　　　　　４００６﹒１８　升　　２６﹒３１　　０﹒６６％
　　納斯達克　　　　　１１８６２﹒１３　升　　７０﹒２３　　０﹒６０％
　　倫敦富時１００　　　７２６２﹒０６　升　　２４﹒２３　　０﹒３３％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２９０４﹒３２　跌　－１１﹒６５　－０﹒０９％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６１２５﹒９０　升　　１９﹒９８　　０﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４３﹒８５６７，歐元兌
美元１﹒０００８
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　環球智能（００３９５）１６５萬元售電商５１％股權料賺１３９萬人幣
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）中期虧損擴至４３億人幣　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　渣打（０２８８８）倫敦再回購１５０萬股，總值７９５９萬元　　　　
　　僑雄國際（００３８１）擬購松樹背金礦股權，訂備忘　　　　　　　　
　　榮暉國際（００９９０）３０００萬美元入股鋼材公司投資組合６﹒６％
　　安域亞洲（００６４５）接獲聯交所新增１項復牌指引　　　　　　　　
　　中國衛生（００６７３）４００萬元入股猴痘快測試劑開發商２０％股權
　　南戈壁（０１８７８）委王東任執董兼首席執行官，朱重臨任執董　　　
　　寶龍地產（０１２３８）８月銷售額２７億人幣，同比跌６８％　　　　
　　嘉和生物（０６９９８）治療淋巴瘤產品臨試內地首例患者給藥　　　　
　　中達集團（００１３９）新增２０家友倍親中醫診所　　　　　　　　　
　　兆邦基地產（０１６６０）７４１０萬元收購有抵押貸款　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　招商局置地（００９７８）逾２億人幣購次級資產支持證券
　　龍源電力（００９１６）８月發電量升２７％　　　　　　
　　兗礦（０１１７１）終止潛在增持兗煤澳利（０３６６８）
　　上海石化（００３３８）董事長吳海君辭任，昨起生效　　
　　東陽光藥（０１５５８）擬最高１﹒５億美元回購換股債　
　　中集車輛（０１８３９）交回廠地獲償３﹒４億人幣　　　
　　兗礦能源（０１１７１）併財務公司，持合併公司控股權　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　銀城國際（０１９０２）現有票據交換要約近９９％本金額接納　　　
　　佳源國際（０２７６８）遭提清盤呈請，申請今早復牌　　　　　　　
　　中國先鋒醫藥（０１３４５）建議改名「上海先鋒控股」　　　　　　
　　旭輝控股（００８８４）控股股東３７１萬元增持２００萬股　　　　
　　弘陽地產（０１９９６）８月銷售額２７億人幣，同比跌５６％　　　
　　融創中國（０１９１８）遭提清盤呈請，涉未還逾２２００萬美元　　
　　中升（００８８１）１１６６萬元回購股份，董事長及總裁購４３萬股
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　歐央行加息７５基點，歐元１算震盪，英鎊守１﹒１５
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　　　　　　　　　　《國務會議》　
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　　李克強署加加力支持就業創業，支持平台經濟穩就業
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　　　　　　　　　　　　　　　《英女王逝世》　
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　　全英哀悼伊利沙白
　　二世，民眾冒雨赴
　　白金漢宮獻花　　
　　英女王走完英國史
　　上在位最長君主一
　　生，查理斯繼位　
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　　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　鮑威爾繼續派鷹，
　　加密貨幣穩升　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　外媒報道前景不明
　　或落袋為安，巴菲
　　特、軟銀等相繼沽
　　中國股票　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《新股上市》
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　　ＳＰＡＣ公司Ｉｎｔｅｒｒａ（０７８０１）上市籌十億，下周五掛牌
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