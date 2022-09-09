《匯市走勢》歐央行加息７５基點，歐元１算震盪，英鎊守１﹒１５

《經濟通通訊社９日專訊》昨天歐洲央行（ＥＣＢ）一如預期，宣布將三大指標利率調高

０﹒７５厘，主要再融資操作利率升至１﹒２５厘；按揭抵押利率升至１﹒５厘，而存款利率則

零水平升至０﹒７５厘。 不過，ＥＣＢ維持將資產購買計劃中的到期回籠本金再投資，

並重申在有需要時維持龐大流動性及適度寬鬆貨幣立場。至於抗疫緊急資產購買計劃

（ＰＥＰＰ），ＥＣＢ亦重申起碼會維持至２０２４年底。此外，ＥＣＢ表明會在權限之下採取

所有措施，以確保通脹返回２％目標。

ＥＣＢ指出，物價壓力擴大到更多範疇，其中原因是高能源成本影響到整體經濟，ＥＣＢ決

策委員預期核心通脹率將於今年達到３﹒９％，未來兩年則分別為３﹒４％及２﹒３％。ＥＣＢ

表示，未來的利率決定仍然會在每次議息會議時視乎經濟數據而定，央行將會調整所有可行工具

以確保通脹中期通脹目標。

歐元兌美元在議息結果公布後一度急跌，由１﹒００２９急挫至０﹒９９３２，其後逐步回

升，至今早亞洲市重返１算水平。其他主要貨幣方面，ＥＣＢ加息的消息令英鎊兌美元由

１﹒１５５９跌至１﹒１４６１，其後亦逐步回升，英女王昨天逝世，但未見英鎊匯價產生負面

影響，在今早亞洲市初段維持在１﹒１５水平。

近期表現疫弱的日圓反彈，美元兌日圓周三（７日）迫近１４５後回落，昨天低見

１４３﹒３２，最終收報１４４﹒１０，美匯指數因此亦下跌０﹒０５％至１０９﹒６４收市。

（ｐｃ）



