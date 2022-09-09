《運籌帷幄－梁業豪》港股中長期跌勢持續下的應市策略

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨分別為３１﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則皆屬顯著向淡。已經有一段很長的時間，港股對利淡消息的反應較對利好消

息為大。由此可見，每次大市回升，都只會引來淡友大戶的新一批沽盤；情況維持得這麼久，他

們定必是看淡長期後市。另一方面，好友大戶見勢頭不對，自然不會急於反攻，大市難免會易跌

難升。作為中長線投資者，於過去年多以來，絕大部分時間都應保留約一半現金，切忌全資應市

，逆勢冒險。

較進取者會把握每個急跌浪快將來臨的機會，減持部分持貨走位，嘗試降低持貨成本。安份

守己者則應按兵不動，但仍須定時按最新形勢換馬，維持於投資組合內，大部分時間持有最強勢

的證券的投資策略；待中長期形勢轉好時，才逐步入市增持現貨。須再次提醒大家，只有經常持

有強勢股票，才能令投資組合於表現上跑贏大市。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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