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即市新聞

09/09/2022 18:11

《窩輪匯智－陳恩因》如何利用啤打系數制定進可攻退可守投資策略

　　《窩輪匯智》內地上月通脹升２﹒５％，升幅低過市場預期，投資者觀望下周美國表現，市
場預期核心通脹將升８﹒１％。月中美國聯儲局開會議息，美元匯價周五突然轉向回落，港股可
謂雙重受惠，恒指回升近３％重上１９，３００點位置。
　　隨大市波動性增加，投資者現水平入場前，可先行評估後市將繼續保持較高波幅或是有機會
再度轉靜，因而調整相關的輪證策略。在決定後市波幅高低後，不妨同時留意股份的「啤打系數
」。
　　所謂「啤打系數」，是反映資產與大市波幅關係的指標，可用作評估風險。「啤打系數」愈
高，即愈受大市表現影響；相關指數愈低，即與大市表現的關連度愈低。一般來說，數字接近１
，代表與大市較同步，超過１則反映波幅較大市為高。指數低於１，則與大市表現愈為相反。
　　根據彭博數字，啤打數最高的包括美團（０３６９０）、百度（０９８８８）、京東
（０９６１８）、吉利（００１７５）、阿里（０９９８８）、比迪（０１２１１）等集中於新
經濟類股價，意味這些股價的表現往往較大市較為波動。放於輪證的定價身上，由於正股的波幅
較高，引伸波幅的定價亦相對較高，以美團及阿里為例，兩者的引伸波幅都約５０倍。至於低啤
打的一類，包括公用股及中移動等股份，而由於波幅性較小，引伸波幅的定價亦較低，以中移動
為例，貼價證引伸波幅約為１４左右。
　　引伸波幅較高的個股，其他條款一樣的情況下，雖然窩輪的實際槓桿相對較低，但由於正股
本身亦相對較為波動，配合窩輪的槓桿亦能造就不少短線獲利的機會。而針對低波幅的股份如中
移動，窩輪就能將正股的波幅及潛在利潤放大，造就短線投資機會。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　
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＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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