《缸邊隨筆－石鏡泉》跌到慌，意茫茫

《缸邊隨筆》近十日，港股一瀉千多點，跌到股民心慌慌、意茫茫。在混沌之時，不妨看下

大佬Ｐｅｔｅｒ Ｌｙｎｃｈ的投資意見。



（１）撈底要留意乜



很多時候，大家都會等某股股價跌到某個數字，然後買入，以為「都跌了這麼多了，還能再

跌到哪裏去？」我記得寶麗來從１３０元（美元．下同）跌到１００元時，大家都說這是家好公

司，只要跌破１００元，便可大手買入。於是，很多人在它跌破１００元買入，大家心想的都是

「已經從１３５元跌到１００元了，現在好抵買」。一年之後，股價跌到１８元！盡管公司沒有

負債，但估價實在太高，於是跌得很慘。



我在富達工作最初一、兩年，也做過類似的事。當時凱撒工業（Ｋａｉｓｅｒ

Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）股價從２６元跌到１６元，我想：「已跌到１６元了，還能在跌到哪裏

去？」於是便以１４元買入，那是凱撒工業上市以來最大的一筆交易。畢竟，已從２６元跌到

１６元了，還能怎跌？我記得，當它跌到１０時，我還致電媽媽跟她說：「都從２６元跌到１０

元，不會再跌了！」然後，我卻看著它跌到６元、５元、４元、３元……還好這一切都發生得比

較快，否則我現在可能還在做球僮或在超市賣菜。



當凱撒股價跌到３元時，我覺得全無道理。因為凱撒工業擁有４０％凱撒鋼鐵、４０％凱撒

鋁業、３２％凱撒水泥，還擁有凱撒通訊、凱撒沙石、凱撒工程、ＪＥＥＰ等，他們有這麼多生

意，負債卻是零。我早年學到一點，當負債為零，你想破產都很難；如果有人能做到，那會是個

成就。凱撒工業沒有任何負債，以每股３元計，整間公司市值７，５００萬美元，當時可以買一

架波音７４７飛機。我覺得肯定是甚麼地方出了問題。



不過，分析後，我發現他們其實沒有甚麼大問題。原來他們把手上所有股份都分給了股東，

凱撒水泥、凱撒鋁業、凱撒鋼鐵等所有股份，都分到各自公司的股東手裏，然後賣掉了其他生意

。這樣算下來，他們每股價值實際是５０元！



試想想，如果你完全不了解這家公司，單憑它的股價從２６元跌到１６元，或從１６元跌到

１０元就盲目買入，那當它跌到９元的時候，你怎辦？跌到８元呢？７元又如何？這就是大部分

投資者的問題。因他們根本不知道為甚麼要買那隻股票，一旦股價跌，他們就手足無措。因此，

當你不了解自己買的公司，便會出現以上問題。



＊忍耐才可成為大贏家＊



（２）投資先求知，Ｐｅｔｅｒ Ｌｙｎｃｈ在其《學以致富》（Ｌｅａｒｎ ｔｏ

Ｅａｒｎ）提出五大點：



１﹒ 投資，事不宜遲。人生在花錢最少的階段時投資，例如自己還有父母照顧生活開支的

時候，便要盡早儲蓄，然後投資，也要把工作賺到的所有錢都拿去投資。



２﹒ 長期投資於好股票。買一些有增長潛力的公司股票，便可成為市場的長勝將軍。除非

有很好的理由，否則千萬別輕易沽出那些好股票。要像對待婚姻般，對股票忠誠，股價下挫永遠

都不是沽的好理由。即使你精於選股，但若是個機會主義者，最終你也只是一個平凡的投資者。



３﹒ 買基金，買１００％股票型的基金。如果你選擇基金替你賺錢，而且是長期投資，就

該避免投資所有的債券型和混合型基金，而只買純粹的股票型基金。因為在過去９０年中，有

８０年股票的表現超越債券，所以要選擇股票而不選債券投資：「如果你沒有百分百的投資股票

，長期來說，你的財富就縮水了。」



４﹒ 以投資者的眼光看世界。股票的背後是一家家具體的公司，只要學會以投資者的眼光

來看世界，就會發現到處都是潛在的投資機會。因為這些公司業務大部分離不開衣食住行，生活

上有很多綫索，可讓我們找到這些投資機會，只是大多數人都沒有這個意識，沒有抓住身邊看得

見、摸得著的投資機會，正如醫生明明知道哪家藥廠的藥最好，但他未必會買那家製藥公司的股

票；銀行家深知哪家銀行最具競爭力，卻未必會去買它的股票一樣。



５﹒ 忍耐才可成為大贏家。冧市或調整無法避免，就像美國人無法避免大風雪一樣。「投

資者在預防沽空所蒙受到的損失，往往會比真正沽空時蒙受的損失更大。」為了預防沽空時段，

投資人往往錯失長倉的機會。



林奇引述數據，指在１９５４年以後的４０多年，如果你能完全投資股市，年均回報率為

１１﹒５％，但如果你在這４０年的４０個漲幅最大的月份中，都沒有投入股市，投資回報率就

只剩下２﹒７％了，差距甚大。



假設你的運氣很差，自１９７０年以來每次都在年度最高點買入，則你的年平均回報率只有

８﹒５％；如果你捕捉波幅的功力很高，每年都在股市的最低點買入，則回報率為１０﹒１％。

最好與最差的投資者其實相差也不過是１﹒６％。



這個統計數字告訴大家：「成功捕捉波幅並非真正的贏家，真正的贏家是一直投資於股市，

並投資在有增長的企業中。」



（３）何時沽，風高浪急怎應對？



問：當你管理資金時，面對其他基金經理競爭及業績表現的壓力，會否使你傾向太快沽貨？



Ｐ：買股票，你可以１００％虧蝕，我便試過，但最大的錯誤仍在於錯沽了一間好公司。沽

了之後，它翻了一番，然後它又翻了３、４倍，一旦股價升了１０倍，我又會認為股價太高了！



我明顯錯了！我曾過早沽了玩具反斗城（Ｔｏｙｓｒｕｓ）了，賣了之後，它升了２０倍！

對家得寶（Ｔｈｅ Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ）我也做了同樣的蠢事，這可能是我曾犯過最大的兩

個錯誤。



問：那甚麼時候該沽呢？



Ｐ：你應該搞清楚你為甚麼要買股票。如果是一間周期性的公司，他們做得很差，做得很糟

糕，你就等到情況好轉，便沽它，但對一家增長型公司來說，以沃爾瑪（Ｗａｌｍａｒｔ）上市

１０年後為例，你原本可以買下它的股票，賺５００倍的錢，因為他們仍只佔美國市場的１５％

，但為甚麼他們不能去到１７、１９、２３％或更多？因此，在其後４０年，你必須對這隻股票

有一個１０年、２０年的計劃，把它寫下來並依著計劃做，這就是我怎樣做。至於你會怎樣沽，

你的公司由你決定。



問：金融危機及安全問題會否改變了你相信和選股的方式？



Ｐ：沒有。你是仍然買一家公司，而你買一家公司是買它的增長。無論是一家紡織公司，還

是電子公司、軟體公司，你最好了解他們做甚麼，如果他們做得很好，不管市場發生甚麼事情，

其股票無論如何都會表現得好。如果今天道指是１０００點或５００點，你在麥當勞、強生

（Ｊｏｈｎｓｏｎ ＆ Ｊｏｈｎｓｏｎ）、吉列（Ｇｉｌｌｅｔｔｅ）都會賺很多錢，但這些

公司的盈利過去３０年，已上升了很多。即使市場是５００００點，你亦有可能在投資伯靈頓工

業（Ｂｕｒｌｉｎｇｔｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）中虧蝕，因為盈利實在太差。



問：你贏的機會有多高？



Ｐ：投資十分有趣，你甚至１０次不必贏５次，如果時機捕得準，將可獲利兩、三倍，並抵

銷平日輸的２０或３０％，所以當你自己買股票時，先問自己能蝕多少，能賺多少，那你才會賺

很多錢，但投資畢竟會有風險。



當然，Ｐｅｔｅｒ Ｌｙｎｃｈ講的是王道，不過今時中美較量，風雲詭譎，各位還是要小

心看外圍變化。下周會談中美在匯市上的較勁，會怎牽動中美的經濟和股市。《資深投資者 石

鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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