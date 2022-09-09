【外圍經濟】傳歐洲央行準備在１０月議息會上繼續加息７５基點

《經濟通通訊社９日專訊》外電引述知情人士透露，如果通脹形勢需要，歐洲央行

（ＥＣＢ）準備在１０月議息會上繼續加息７５基點。

據《彭博社》報道，鷹派和鴿派都不反對１０月加息７５基點。預計ＥＣＢ將在１０月５日

的非政策會議上就量化緊縮進行討論，也可能在隨後的會議上繼續討論。

ＥＣＢ發言人拒絕置評。

ＥＣＢ周四（８日）將三大主要政策利率均上調７５基點，符合市場預期，反映管委會仍持

鷹派立場。（ｊｆ）

