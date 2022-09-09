《經濟通通訊社９日專訊》外電引述知情人士透露，如果通脹形勢需要，歐洲央行
（ＥＣＢ）準備在１０月議息會上繼續加息７５基點。
據《彭博社》報道，鷹派和鴿派都不反對１０月加息７５基點。預計ＥＣＢ將在１０月５日
的非政策會議上就量化緊縮進行討論，也可能在隨後的會議上繼續討論。
ＥＣＢ發言人拒絕置評。
ＥＣＢ周四（８日）將三大主要政策利率均上調７５基點，符合市場預期，反映管委會仍持
鷹派立場。（ｊｆ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
09/09/2022 09:28
【外圍經濟】傳歐洲央行準備在１０月議息會上繼續加息７５基點
《經濟通通訊社９日專訊》外電引述知情人士透露，如果通脹形勢需要，歐洲央行
（ＥＣＢ）準備在１０月議息會上繼續加息７５基點。
據《彭博社》報道，鷹派和鴿派都不反對１０月加息７５基點。預計ＥＣＢ將在１０月５日
的非政策會議上就量化緊縮進行討論，也可能在隨後的會議上繼續討論。
ＥＣＢ發言人拒絕置評。
ＥＣＢ周四（８日）將三大主要政策利率均上調７５基點，符合市場預期，反映管委會仍持
鷹派立場。（ｊｆ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|市場先機09/09/2022
市場重點關注美聯儲9月的利率決議！
|市場動向09/09/2022
立即報名【新經濟下中小企數碼營商「智」有計】講座
|財經熱話09/09/2022
【虛幣世界】鮑威爾繼續派鷹，加密貨幣穩升
|專訪08/09/2022
【專訪】陶冬：低稅制＋多人才 愛爾蘭成「歐洲玫瑰」（有片）
|中國故事08/09/2022
《神州經脈》外儲跌至近四年低 滬指止步四連揚 外資連六日出走
|市場動向08/09/2022
前海港澳e站通新服務 見證前海方案一周年
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰