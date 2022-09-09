《窩輪豪情－梁業豪》好友宜多忍耐一周，從長計議，伺機反攻

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、地

產建築業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為俄

鋁（００４８６）、新地（０００１６）與華潤電力（００８３６），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選騰訊（００７００）、嗶哩嗶哩（０９６２６）與建設銀行（００９３９）。

正路而言，若非突然出現非常利好後市的消息，港股下周仍須繼續尋底，最快後周才有機會

正式回升；然而這並不保證跌浪可於下周五（１６日）前找到終點。本欄認為，投機者暫時不應

貿然入市持有指數牛證圖利，特別是相關指數的小時圖形勢向淡時。筆者當然不會否定指數牛證

價格上升，為持貨者帶來潤的可能性，但由於現時下跌空間較上升空間大，下跌動力亦較上升動

力強，入市造好並非明智之舉。看來，好友還是多忍耐一周，從長計議，伺機反攻吧。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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