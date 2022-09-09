【虛幣世界】鮑威爾繼續派鷹，加密貨幣穩升

《經濟通通訊社９日專訊》美聯儲局主席杰羅姆鮑威爾發表鷹派言論，重申了美聯儲局遏制

通脹的承諾，這增加了對９月加息７５個基點的預期；加上就業數據較市場預期好，增加收緊貨

幣政策的可能性。加密貨幣普遍造好，ＤＯＴ、ｓｏｌａｎａ（ＳＯＬ）和ＡＡＶＥ分別上漲

２﹒６％、２﹒７％和０﹒８％。

另外，鮑威爾表示，評估央行數字貨幣（ＣＢＤＣ）過程需要一些時間，需要得到行政部門

和國會對央行數字貨幣的明確支持，他強調無擔保加密貨幣在支付方面沒有提供太多公共利益，

這是一種投機性資產，而穩定幣可以在美國的金融系統中發揮作用。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９３６０﹒８４元（美元．下同），升０﹒２１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６３９﹒６０元，升０﹒２６％；艾達幣報

０﹒４８３１元，升０﹒０１％；瑞波幣報０﹒３４１０元，升０﹒４１％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

