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09/09/2022 08:55

【虛幣世界】鮑威爾繼續派鷹，加密貨幣穩升

　　《經濟通通訊社９日專訊》美聯儲局主席杰羅姆鮑威爾發表鷹派言論，重申了美聯儲局遏制
通脹的承諾，這增加了對９月加息７５個基點的預期；加上就業數據較市場預期好，增加收緊貨
幣政策的可能性。加密貨幣普遍造好，ＤＯＴ、ｓｏｌａｎａ（ＳＯＬ）和ＡＡＶＥ分別上漲
２﹒６％、２﹒７％和０﹒８％。
　　另外，鮑威爾表示，評估央行數字貨幣（ＣＢＤＣ）過程需要一些時間，需要得到行政部門
和國會對央行數字貨幣的明確支持，他強調無擔保加密貨幣在支付方面沒有提供太多公共利益，
這是一種投機性資產，而穩定幣可以在美國的金融系統中發揮作用。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９３６０﹒８４元（美元．下同），升０﹒２１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６３９﹒６０元，升０﹒２６％；艾達幣報
０﹒４８３１元，升０﹒０１％；瑞波幣報０﹒３４１０元，升０﹒４１％。（ｕｌ）
　
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