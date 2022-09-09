《談國論企－黎偉成》服務及建築業擴張力度皆放緩

《談國論企》中國的服務業和建築業於２０２２年８月份的擴張力度皆放緩，連同製造業續

陷收縮水平，意味中國的國民經濟在疫情和歐美經濟低迷等困存在頗不輕壓力。由是國務院總理

李克強於８月３１日主持召開國務院常務會議，進一步明確指出，要以促投資帶消費增就業等作

為擴大有效需求，和鞏固經濟恢復基礎，迎難而上和有望穩中有進發展。



＊購入價格銷售價格反覆回升當非佳象＊



據中國國家統計局發布的最新資料，非製造業商務活動指數在２０２２年８月份環比回落

１﹒２個百分點至５２﹒６，即使仍然處於擴張水平，惟此數較對上一個月５３﹒８所跌的

０﹒９個百分點多跌０﹒３個百分點，加上３－５月份皆處臨界點５０以下之況，充分顯示上海

、北京等地的疫情散發多發產生不利的局面。此為國務院近期相當積極主動推出一攬子政策性措

施的同時，加強督導工作，力圖讓經濟得以盡快恢復常態。

引人以憂的，是服務業以及建築業的擴張力度不斷緩和下來，顯內需似乎開始由強轉弱，特

別是（甲）服務業，持續放慢擴張力度：（一）商務活動指數於８月份只達５１﹒９，環比回落

０﹒９個百分點，連同７月份５２﹒８所減的１﹒５個百分點，基本抹去６月份５４﹒３環比飆

升７﹒２個百分點的進帳，現時只能回復溫和擴張的狀態，而５月４７﹒４、４月份４０、３月

份４６﹒７連續三個月皆收縮，和１月份的５０﹒３和２月份的５０﹒２僅緩擴，似乎意味疫情

對服務業有負面影響。

服務業的商務活動能力不斷走弱，乃受困於（二）新訂單反覆減少至收縮水平：分類指數於

２０２２年８月份環比再跌０﹒３個百分點至４９﹒２，更低於７月份環比大幅回落４﹒２個百

分點至４９﹒５，連續兩個陷臨界點５０以下的收縮劣況。

從國家統計局對服務業最新發展的闡述，為：「從行業情況看，住宿、餐飲、電信廣播電視

及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數處於５５或以上較高景氣區間」，即與６月

份及５月份同樣是處於「５５或以上較高景氣區」，非４月份僅「處於擴張區間」和重現１－３

月份的情況。當然希望能夠回復至２０２１年１２月份的「６０或以上高位景氣區間」。

要留意的是（Ｉ）有擴張的行業中，列首二位者為為住宿、餐飲，有明顯提升，反映出消費

者在疫情再度受控之時，樂於增加外出旅遊和飲食的活動。但未見鐵路運輸、航空運輸等行業保

持於５至７月份快速擴張。

（ＩＩＩ）電信擴播及衛星傳輸服務，續為擴張快速的行業，而互聯網軟件及信息技術服務

等業已不再是「快速」，５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，工商各業和居民所需的各種各樣智

能服務需求更為強烈，相信在前景廣闊、良佳。估計此兩個行業會繼續保持擴張的步伐。

（ＩＶ）商務活動收縮的行業，續為：房地產、租賃及商務服務、居民服務。



＊綜合ＰＭＩ產出顯總體生產經營似放緩＊



還有（四）服務業的產銷價格中之（１）投入產品價格分類指數於是月份達４９﹒４，環比

回升０﹒２個百分點，而（２）銷售價格分類指數持平於４６﹒９，未能刺激業務增長

由是（五）服務業商務活動預期指數，在２０２２年８月份環比回落１﹒２個百分點至

５７﹒６。行業經營者情緒顯然有點審慎。

至於（乙）建築業，保持穩步擴張：商務活動指數於２０２２年８月份僅５６﹒５，環比回

落２﹒７個百分點，而７月份５９﹒２環比回升２﹒６個百分點和二連升。但（Ａ）價格由跌轉

升：投入產品價格分類指數回升３﹒４個百分點，重返５３﹒４的擴張水平；銷售價格分類指數

升１﹒２個百分點處５１﹒４。

建築業的（Ｂ）新訂單分類指數於８月份環比增加２﹒３個百分點至５３﹒４，而７月份

５１﹒１升０﹒３個百分點。（Ｃ）從業人員分類指數是月份持平於７月份的４７﹒７。

（Ｄ）業務活動預期指數於８月份達６２﹒９環比上升１﹒９個百分點，７月份為６１和回

落２﹒１個百分點，而６月份大升５﹒２個百分點至６３﹒１。

凡此，使非製造業商務活動指數於２０２２年８月份達５１﹒７和環比回落０﹒８個百分點

，比上月５２﹒６的１﹒６個百分點跌幅收窄，反映企業淡看前景。《資深財經評論員 黎偉成

》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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