《中概異動》騰訊跌近１％，據報遭南非股東子公司減持１１１萬股

《經濟通通訊社９日專訊》騰訊（００７００）現價跌０﹒９３％，報２９９元，該股成交

約４７萬股，涉資１﹒４２億元；美團（０３６９０）升０﹒６４％，報１７２﹒６元；阿里

（０９９８８）無升跌，報８７﹒２元；京東集團（０９６１８）升０﹒６％，報２３６﹒６元

。

據傳媒報道，騰訊遭南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ旗下子公司Ｐｒｏｓｕｓ再減持，最新減持

１１１﹒５萬股，Ｐｒｏｓｕｓ對騰訊的持有權最新降至２７﹒９９％。

現時，恒生指數報１８８９３，升３９點或升０﹒２１％，主板成交１０﹒７６億元。國企

指數報６４５２，升１５點或升０﹒２４％。恒生科技指數報３９７９，升５點或升０﹒１４％

。

即月期指新報１８９１１，升６０點，高水１７點。即月國指期貨報６４６３，升２３點，

高水１１點。即月科指期貨新報３９９４，升１２點，高水１４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ２９９元 跌０﹒９３％

美團（０３６９０） １７２﹒６元 升０﹒６４％

阿里（０９９８８） ８７﹒２元 無升跌

京東集團（０９６１８） ２３６﹒６元 升０﹒６％

小米（０１８１０） １０﹒５６元 無升跌

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（ｅｒ）

