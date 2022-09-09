《中概異動》騰訊跌近１％，據報遭南非股東子公司減持１１１萬股

《經濟通通訊社９日專訊》騰訊（００７００）現價跌０﹒９３％，報２９９元，該股成交
約４７萬股，涉資１﹒４２億元；美團（０３６９０）升０﹒６４％，報１７２﹒６元；阿里
（０９９８８）無升跌，報８７﹒２元；京東集團（０９６１８）升０﹒６％，報２３６﹒６元
。
據傳媒報道，騰訊遭南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ旗下子公司Ｐｒｏｓｕｓ再減持，最新減持
１１１﹒５萬股，Ｐｒｏｓｕｓ對騰訊的持有權最新降至２７﹒９９％。
現時，恒生指數報１８８９３，升３９點或升０﹒２１％，主板成交１０﹒７６億元。國企
指數報６４５２，升１５點或升０﹒２４％。恒生科技指數報３９７９，升５點或升０﹒１４％
。
即月期指新報１８９１１，升６０點，高水１７點。即月國指期貨報６４６３，升２３點，
高水１１點。即月科指期貨新報３９９４，升１２點，高水１４點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ２９９元 跌０﹒９３％
美團（０３６９０） １７２﹒６元 升０﹒６４％
阿里（０９９８８） ８７﹒２元 無升跌
京東集團（０９６１８） ２３６﹒６元 升０﹒６％
小米（０１８１０） １０﹒５６元 無升跌
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（ｅｒ）
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