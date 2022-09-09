《中概異動》嗶哩嗶哩低開近１５％，中期虧損擴至４３億人幣

《經濟通通訊社９日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）現價跌１４﹒８５％，報１５４﹒８元

，該股成交約１０萬股，涉資１５６９萬元；騰訊（００７００）跌０﹒９３％，報２９９元；

美團（０３６９０）升０﹒６４％，報１７２﹒６元；阿里（０９９８８）無升跌，報８７﹒２

元。

嗶哩嗶哩－ＳＷ（０９６２６）公布，截至６月３０日止中期虧損約４２﹒８９億元人民幣

，比去年同期虧損約２０億元人民幣有所擴大，每股虧損１０﹒８８元。



＊第三季淨營業額料最高５８億人幣＊



該集團預計第三季度淨營業額介乎５６億至５８億元人民幣，乃基於目前市況的初步估計。

該集團指，其中第二季度淨營業額４９億元人民幣，升９％，虧損２０億元人民幣，比去年

同期虧損１１億元人民幣有所擴大，月均活躍用戶數量約３﹒０６億名，升２９％，平均月付費

客戶２７５０萬名，升３２％。

現時，恒生指數報１８８９３，升３９點或升０﹒２１％，主板成交１０﹒７６億元。國企

指數報６４５２，升１５點或升０﹒２４％。恒生科技指數報３９７９，升５點或升０﹒１４％

。

即月期指新報１８９０３，升５２點，高水９點。即月國指期貨報６４５８，升１８點，高

水６點。即月科指期貨新報３９９３，升１１點，高水１３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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嗶哩嗶哩（０９６２６） １５４﹒８元 跌１４﹒８５％

騰訊（００７００） ２９９元 跌０﹒９３％

美團（０３６９０） １７２﹒６元 升０﹒６４％

阿里（０９９８８） ８７﹒２元 無升跌

快手（０１０２４） ６２﹒９元 升０﹒８％

百度（０９８８８） １３４﹒８元 升１﹒８９％

網易（０９９９９） １３３元 升０﹒６８％

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（ｅｒ）

