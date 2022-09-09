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即市新聞

09/09/2022 09:33

《中概異動》嗶哩嗶哩低開近１５％，中期虧損擴至４３億人幣

　　《經濟通通訊社９日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）現價跌１４﹒８５％，報１５４﹒８元
，該股成交約１０萬股，涉資１５６９萬元；騰訊（００７００）跌０﹒９３％，報２９９元；
美團（０３６９０）升０﹒６４％，報１７２﹒６元；阿里（０９９８８）無升跌，報８７﹒２
元。
　　嗶哩嗶哩－ＳＷ（０９６２６）公布，截至６月３０日止中期虧損約４２﹒８９億元人民幣
，比去年同期虧損約２０億元人民幣有所擴大，每股虧損１０﹒８８元。
　
＊第三季淨營業額料最高５８億人幣＊
　
　　該集團預計第三季度淨營業額介乎５６億至５８億元人民幣，乃基於目前市況的初步估計。
　　該集團指，其中第二季度淨營業額４９億元人民幣，升９％，虧損２０億元人民幣，比去年
同期虧損１１億元人民幣有所擴大，月均活躍用戶數量約３﹒０６億名，升２９％，平均月付費
客戶２７５０萬名，升３２％。
　　現時，恒生指數報１８８９３，升３９點或升０﹒２１％，主板成交１０﹒７６億元。國企
指數報６４５２，升１５點或升０﹒２４％。恒生科技指數報３９７９，升５點或升０﹒１４％

　　即月期指新報１８９０３，升５２點，高水９點。即月國指期貨報６４５８，升１８點，高
水６點。即月科指期貨新報３９９３，升１１點，高水１３點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１５４﹒８元　跌１４﹒８５％
　　騰訊（００７００）　　　　　２９９元　　跌０﹒９３％
　　美團（０３６９０）　　　１７２﹒６元　　升０﹒６４％
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒２元　　　　　無升跌
　　快手（０１０２４）　　　　６２﹒９元　　　升０﹒８％
　　百度（０９８８８）　　　１３４﹒８元　　升１﹒８９％
　　網易（０９９９９）　　　　　１３３元　　升０﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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