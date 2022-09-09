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09/09/2022 10:10

《異動股》內房股大反彈，碧桂園飆１２％，碧服漲８％

　　《經濟通通訊社９日專訊》碧桂園（０２００７）現價升１２﹒２７％為最佳表藍籌，報
２﹒４７元，該股成交約７５５７萬股，涉資１﹒７９億元。碧桂園服務（０６０９８）升
８﹒５６％，報１５﹒７２元。
　　內房股全線低位反彈；旭輝控股集團（００８８４）升４﹒４９％，報１﹒８６元；龍湖
（００９６０）升４﹒１８％，報２７﹒４元；潤地（０１１０９）升４﹒６７％，報３３﹒６
元；中海外（００６８８）升３﹒６４％，報２２﹒８元；越地（００１２３）升３﹒３％，報
１０﹒６４元。
　　內地地方城市為樓市去庫存推出新政，據不完全統計今年以來內地超２４個城市推出使用公
積金「一人買房全家幫」房策，子女購房可提取父母住房公積金帳戶餘額，且父母可作為共同還
款人參與還款。以三四線城市為主，有分析認為「一人買房全家幫」後續有望擴展至更多城市。
　　現時，恒生指數報１９２０６，升３５１點或升１﹒８６％，主板成交２０１﹒４３億元。
國企指數報６５６６，升１２９點或升２﹒０２％。恒生科技指數報４０４２，升６８點或升
１﹒７２％。
　　即月期指新報１９２０８，升３５７點，高水２點。即月國指期貨報６５６７，升１２７點
，平水。即月科指期貨新報４０４７，升６５點，高水１７點。
　　上證綜合指數報３２４３，升８點或升０﹒２５％，成交１００５﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１７７９，升３２點或升０﹒２７％，成交１４８７﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒４７元　升１２﹒２７％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１５﹒７２元　　升８﹒５６％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒８６元　　升４﹒４９％
　　龍湖（００９６０）　　　　　２７﹒４０元　　升４﹒１８％
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒６０元　　升４﹒６７％
　　中海外（００６８８）　　　　２２﹒８０元　　升３﹒６４％
　　越地（００１２３）　　　　　１０﹒６４元　　升３﹒３０％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１６﹒４４元　　升３﹒５３％
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒０２元　　升２﹒０４％
　　融創服務（０１５１６）　　　　２﹒６０元　升１５﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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