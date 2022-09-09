《異動股》內房股大反彈，碧桂園飆１２％，碧服漲８％

《經濟通通訊社９日專訊》碧桂園（０２００７）現價升１２﹒２７％為最佳表藍籌，報

２﹒４７元，該股成交約７５５７萬股，涉資１﹒７９億元。碧桂園服務（０６０９８）升

８﹒５６％，報１５﹒７２元。

內房股全線低位反彈；旭輝控股集團（００８８４）升４﹒４９％，報１﹒８６元；龍湖

（００９６０）升４﹒１８％，報２７﹒４元；潤地（０１１０９）升４﹒６７％，報３３﹒６

元；中海外（００６８８）升３﹒６４％，報２２﹒８元；越地（００１２３）升３﹒３％，報

１０﹒６４元。

內地地方城市為樓市去庫存推出新政，據不完全統計今年以來內地超２４個城市推出使用公

積金「一人買房全家幫」房策，子女購房可提取父母住房公積金帳戶餘額，且父母可作為共同還

款人參與還款。以三四線城市為主，有分析認為「一人買房全家幫」後續有望擴展至更多城市。

現時，恒生指數報１９２０６，升３５１點或升１﹒８６％，主板成交２０１﹒４３億元。

國企指數報６５６６，升１２９點或升２﹒０２％。恒生科技指數報４０４２，升６８點或升

１﹒７２％。

即月期指新報１９２０８，升３５７點，高水２點。即月國指期貨報６５６７，升１２７點

，平水。即月科指期貨新報４０４７，升６５點，高水１７點。

上證綜合指數報３２４３，升８點或升０﹒２５％，成交１００５﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１１７７９，升３２點或升０﹒２７％，成交１４８７﹒６２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒４７元 升１２﹒２７％

碧桂園服務（０６０９８） １５﹒７２元 升８﹒５６％

旭輝控股集團（００８８４） １﹒８６元 升４﹒４９％

龍湖（００９６０） ２７﹒４０元 升４﹒１８％

潤地（０１１０９） ３３﹒６０元 升４﹒６７％

中海外（００６８８） ２２﹒８０元 升３﹒６４％

越地（００１２３） １０﹒６４元 升３﹒３０％

萬科企業（０２２０２） １６﹒４４元 升３﹒５３％

綠城（０３９００） １５﹒０２元 升２﹒０４％

融創服務（０１５１６） ２﹒６０元 升１５﹒０４％

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（ｈｃ）

