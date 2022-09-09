《中概異動》小鵬升近３％，ＳＵＶ新車Ｇ９發布會本月２１日舉行

《經濟通通訊社９日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升２﹒９６％，報６２﹒６５元，

該股成交約３６２萬股，涉資２﹒２６億元，盤中高見６３﹒３５元，最低見６０﹒１５元；蔚

來（０９８６６）升５﹒３６％，報１４３﹒５元；理想汽車（０２０１５）升１﹒６７％，報

１０３﹒５元；吉利汽車（００１７５）升１﹒５９％，報１４﹒０６元。

小鵬汽車官方微博宣布，其重磅ＳＵＶ新車「Ｇ９」發布會將於９月２１日採用網上形式舉

行。

小鵬「Ｇ９」在８月已開始接受預訂，「Ｇ９」配上雙腔空氣懸掛，只需３秒便可由零加速

至每小時１００公里，最高續航力為７０２公里，為國內首款基於８００Ｖ高壓ＳｉＣ平台的量

產車，充電５分鐘，續航２００公里。

此外，小鵬汽車由９月３日起，「Ｇ９」展車已陸續抵達不同城市，包括北上廣深、成都、

天津、南京。

現時，恒生指數報１９３２７，升４７２點或升２﹒５１％，主板成交６０１﹒４９億元。

國企指數報６６１７，升１８１點或升２﹒８１％。恒生科技指數報４０７８，升１０４點或升

２﹒６３％。

即月期指新報１９３３４，升４８３點，高水７點。即月國指期貨報６６１７，升１７７點

，低水１點。即月科指期貨新報４０８４，升１０２點，高水５點。

上證綜合指數報３２５８，升２２點或升０﹒７１％，成交２５３２﹒９６億元人民幣。深

證成份指數報１１８６３，升１１７點或升１﹒００％，成交１４８８﹒７４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ６２﹒６５元 升２﹒９６％

蔚來（０９８６６） １４３﹒５元 升５﹒３６％

理想汽車（０２０１５） １０３﹒５元 升１﹒６７％

吉利汽車（００１７５） １４﹒０６元 升１﹒５９％

東風集團股份（００４８９） ４﹒８５元 升１﹒６８％

比亞迪（０１２１１） ２２０﹒６元 升２﹒０４％

廣汽集團（０２２３８） ６﹒８１元 升１﹒０４％

長汽（０２３３３） １１﹒３２元 升３﹒２８％

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（ｅｒ）

