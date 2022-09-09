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09/09/2022 13:44

《中概異動》小鵬升近３％，ＳＵＶ新車Ｇ９發布會本月２１日舉行

　　《經濟通通訊社９日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升２﹒９６％，報６２﹒６５元，
該股成交約３６２萬股，涉資２﹒２６億元，盤中高見６３﹒３５元，最低見６０﹒１５元；蔚
來（０９８６６）升５﹒３６％，報１４３﹒５元；理想汽車（０２０１５）升１﹒６７％，報
１０３﹒５元；吉利汽車（００１７５）升１﹒５９％，報１４﹒０６元。
　　小鵬汽車官方微博宣布，其重磅ＳＵＶ新車「Ｇ９」發布會將於９月２１日採用網上形式舉
行。
　　小鵬「Ｇ９」在８月已開始接受預訂，「Ｇ９」配上雙腔空氣懸掛，只需３秒便可由零加速
至每小時１００公里，最高續航力為７０２公里，為國內首款基於８００Ｖ高壓ＳｉＣ平台的量
產車，充電５分鐘，續航２００公里。
　　此外，小鵬汽車由９月３日起，「Ｇ９」展車已陸續抵達不同城市，包括北上廣深、成都、
天津、南京。
　　現時，恒生指數報１９３２７，升４７２點或升２﹒５１％，主板成交６０１﹒４９億元。
國企指數報６６１７，升１８１點或升２﹒８１％。恒生科技指數報４０７８，升１０４點或升
２﹒６３％。
　　即月期指新報１９３３４，升４８３點，高水７點。即月國指期貨報６６１７，升１７７點
，低水１點。即月科指期貨新報４０８４，升１０２點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２５８，升２２點或升０﹒７１％，成交２５３２﹒９６億元人民幣。深
證成份指數報１１８６３，升１１７點或升１﹒００％，成交１４８８﹒７４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　６２﹒６５元　升２﹒９６％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　１４３﹒５元　升５﹒３６％
　　理想汽車（０２０１５）　　　１０３﹒５元　升１﹒６７％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１４﹒０６元　升１﹒５９％
　　東風集團股份（００４８９）　　４﹒８５元　升１﹒６８％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２２０﹒６元　升２﹒０４％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　６﹒８１元　升１﹒０４％
　　長汽（０２３３３）　　　　　１１﹒３２元　升３﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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