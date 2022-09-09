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09/09/2022 14:37

恒指升幅擴大至逾５００點，碧桂園漲領藍籌；美團升５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒指今日高開３９點報１８８９３，午後升幅擴大至逾５００點
。現時，恒生指數報１９３６７，升５１３點或升２﹒７２％，主板成交６９２﹒６２億元。國
企指數報６６３４，升１９７點或升３﹒０７％。恒生科技指數報４０８４，升１１０點或升
２﹒７９％。
　　即月期指新報１９３６７，升５１６點，低水１點。即月國指期貨報６６３２，升１９２點
，低水２點。即月科指期貨新報４０９０，升１０８點，高水５點。
　　內地股市同樣造好。上證綜合指數報３２６３，升２７點或升０﹒８６％，成交
３０２８﹒３０億元人民幣。深證成份指數報１１８７７，升１３０點或升１﹒１１％，成交
１７６６﹒７３億元人民幣。
　
＊內房股反彈強勁＊
　
　　內房股反彈強勁。碧桂園（０２００７）現價升１７﹒７３％，報２﹒５９元，該股成交約
２﹒７６億股，涉資６﹒８０億元，盤中高見２﹒５９元，最低見２﹒２２元；碧桂園服務
（０６０９８）升１０﹒７７％，報１６﹒０４元；龍湖（００９６０）升６﹒４６％，報２８
元。
　　內地地方城市為樓市去庫存推出新政，據不完全統計今年以來內地超２４個城市推出使用公
積金「一人買房全家幫」房策，子女購房可提取父母住房公積金帳戶餘額，且父母可作為共同還
款人參與還款。以三四線城市為主，有分析認為「一人買房全家幫」後續有望擴展至更多城市。
　　其他藍籌股方面，申洲國際（０２３１３）升６﹒４４％，報７４﹒３５元；藥明生物
（０２２６９）升６﹒１２％，報６６﹒８元；美團（０３６９０）升５﹒４２％，報
１８０﹒８元。
　
　　　　　　　　　　　首十隻表現較佳藍籌股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　２﹒５９元　升１７﹒７３％
　　碧桂園服務（０６０９８）　１６﹒０４元　升１０﹒７７％
　　龍湖（００９６０）　　　　　　　２８元　　升６﹒４６％
　　申洲國際（０２３１３）　　７４﹒３５元　　升６﹒４４％
　　藥明生物（０２２６９）　　　６６﹒８元　　升６﹒１２％
　　美團（０３６９０）　　　　１８０﹒８元　　升５﹒４２％
　　中升控股（００８８１）　　　　　３６元　　升５﹒４２％
　　潤地（０１１０９）　　　　　３３﹒７元　　升４﹒９８％
　　中國平安（０２３１８）　　　４７﹒３元　　升４﹒８８％
　　安踏體育（０２０２０）　　９２﹒９５元　　升４﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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