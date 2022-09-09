恒指升幅擴大至逾５００點，碧桂園漲領藍籌；美團升５％

《經濟通通訊社９日專訊》恒指今日高開３９點報１８８９３，午後升幅擴大至逾５００點

。現時，恒生指數報１９３６７，升５１３點或升２﹒７２％，主板成交６９２﹒６２億元。國

企指數報６６３４，升１９７點或升３﹒０７％。恒生科技指數報４０８４，升１１０點或升

２﹒７９％。

即月期指新報１９３６７，升５１６點，低水１點。即月國指期貨報６６３２，升１９２點

，低水２點。即月科指期貨新報４０９０，升１０８點，高水５點。

內地股市同樣造好。上證綜合指數報３２６３，升２７點或升０﹒８６％，成交

３０２８﹒３０億元人民幣。深證成份指數報１１８７７，升１３０點或升１﹒１１％，成交

１７６６﹒７３億元人民幣。



＊內房股反彈強勁＊



內房股反彈強勁。碧桂園（０２００７）現價升１７﹒７３％，報２﹒５９元，該股成交約

２﹒７６億股，涉資６﹒８０億元，盤中高見２﹒５９元，最低見２﹒２２元；碧桂園服務

（０６０９８）升１０﹒７７％，報１６﹒０４元；龍湖（００９６０）升６﹒４６％，報２８

元。

內地地方城市為樓市去庫存推出新政，據不完全統計今年以來內地超２４個城市推出使用公

積金「一人買房全家幫」房策，子女購房可提取父母住房公積金帳戶餘額，且父母可作為共同還

款人參與還款。以三四線城市為主，有分析認為「一人買房全家幫」後續有望擴展至更多城市。

其他藍籌股方面，申洲國際（０２３１３）升６﹒４４％，報７４﹒３５元；藥明生物

（０２２６９）升６﹒１２％，報６６﹒８元；美團（０３６９０）升５﹒４２％，報

１８０﹒８元。



首十隻表現較佳藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） ２﹒５９元 升１７﹒７３％

碧桂園服務（０６０９８） １６﹒０４元 升１０﹒７７％

龍湖（００９６０） ２８元 升６﹒４６％

申洲國際（０２３１３） ７４﹒３５元 升６﹒４４％

藥明生物（０２２６９） ６６﹒８元 升６﹒１２％

美團（０３６９０） １８０﹒８元 升５﹒４２％

中升控股（００８８１） ３６元 升５﹒４２％

潤地（０１１０９） ３３﹒７元 升４﹒９８％

中國平安（０２３１８） ４７﹒３元 升４﹒８８％

安踏體育（０２０２０） ９２﹒９５元 升４﹒６７％

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（ｅｒ）

