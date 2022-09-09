【新冠肺炎】上海核酸亭免費檢測服務再延長一個月至１０月３１日

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海發布通知，全市常態化核酸檢測點免費

檢測服務再延長一個月至１０月３１日。

即日起至１０月３１日，上海市民應每周至少進行１次核酸檢測。如７天內無核酸檢測記錄

，其「隨申碼」將會被賦黃碼；完成核酸採樣後，其「隨申碼」將在２４小時內轉碼。

