  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2022 16:58

【新冠肺炎】上海核酸亭免費檢測服務再延長一個月至１０月３１日

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海發布通知，全市常態化核酸檢測點免費
檢測服務再延長一個月至１０月３１日。
　　即日起至１０月３１日，上海市民應每周至少進行１次核酸檢測。如７天內無核酸檢測記錄
，其「隨申碼」將會被賦黃碼；完成核酸採樣後，其「隨申碼」將在２４小時內轉碼。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話09/09/2022
騰訊再遭大股東減持先跌後反彈　密密回購撐起股價已見底？
人氣文章財經熱話09/09/2022
【高息巡禮】花旗高息定存 港元最高2.99厘 英鎊3.23厘
人氣文章FOCUS09/09/2022
【FOCUS】女王辭世掀共和運動暗湧　最近風眼恐在澳洲
人氣文章財經熱話09/09/2022
【環球加息】歐洲央行大幅加息0.75厘　歐元反彈阻力位？
人氣文章財經熱話09/09/2022
新地業績倒退惟派息不變　大行降目標最熊瑞銀里昂
人氣文章財經熱話09/09/2022
《午市前瞻》A股造好支撐港股 騰訊比亞迪基本面好抵銷減持因素
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金