《午市前瞻》Ａ股造好支撐港股，騰訊比亞迪基本面好抵銷減持因素

《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報１９３４２，升４８８點或２﹒５９％，主板
成交５１３﹒８７億元。恒生中國企業指數報６６２０，升１８４點或２﹒８６％。恒生科技指
數報４０８３，升１０９點或２﹒７６％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３０７元，升５﹒２元或１﹒７２％，成交２９﹒４５億元；美
團收報１８０﹒５元，升９元或５﹒２５％，成交１８﹒２１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８９﹒９５元，升２﹒７５元或３﹒１５％，成交１４﹒０２億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
＊黃偉康：騰訊、比亞迪低無可低＊
昨天歐洲央行宣布大幅加息０﹒７５厘，同時美國聯儲局主席鮑威爾亦發表強硬鷹派言論，
但隔晚美股照樣造好。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，儘管鮑威爾放
鷹，但距離聯儲局議息仍有一段時間，中間仍有不少變數，故美股因一時紓緩憂慮而反彈。港股
除受外圍帶動之外，實際上，不利因素亦逐漸明朗化，如中央更加積極去解決內房問題，房企發
債集資壓力緩解，故現時於低位亦吸引資金借勢炒起，造成今日內房集體大幅反彈。
中央對房企支援加大後，黃偉康看好內房有望逐步見底，並有望重拾升勢，但最少要半年後
才會實現，目前仍只能以短炒為主，且須待債務問題進一步明朗化才會真正重拾升軌。
恒指跌穿１９０００點後見反彈力度，黃偉康解釋因為港股估值非常低水，下望空間經已不
多；而儘管減持消息一浪接一浪，但騰訊（００７００）或比亞迪（０１２１）等股價亦已十分
低殘，一時難以再下試低位，故短期會有支持力度。而恒指早前跌穿１９１００重要技術支持位
於後亦未算出現大跌，故現時市況即使穿一穿支持位於亦有反彈機會，而Ａ股硬淨亦幫助支撐港
股走勢。
＊殘價吸引基金趁低吸納＊
據傳媒報道，騰訊再遭南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ旗下子公司Ｐｒｏｓｕｓ減持，最新減持
１１１﹒５萬股，Ｐｒｏｓｕｓ對騰訊的持有權最新降至２７﹒９９％。騰訊今日低開試穿
３００元後即時反彈，黃偉康指有可能３００元以下騰訊都會積極進行回購撐價，而近期的亦有
抵消部分減持影響。他亦指出，今年上半年騰訊積極重組業務架構並大手裁員，重組過後近期積
極開展新業務，市場預期騰訊第四季業績有望顯著改善，故於３００元附近亦吸引不少內地基金
吸納騰訊。
同樣面對減持壓力的比亞迪，近期股價亦進入橫行整固狀態，黃偉康認為股神不會盲目減持
，低於２００元再強行沽貨亦會削弱利潤，而且比亞迪基本面有支持，新能源車市場對比亞迪電
池有需求，亦吸資金於２００元附近吸納。（ｈｃ）
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