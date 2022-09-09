《美元走勢－羅明立》行長言論刺激日圓反彈，初步阻力１４１﹒２

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４２﹒４９ １４３﹒９６ １４２﹒４４

歐元╱美元 １﹒００７９ １﹒００８４ １﹒０００８

英鎊╱美元 １﹒１６０２ １﹒１６０５ １﹒１５１６

美元╱瑞郎 ０﹒９６１３ ０﹒９６８８ ０﹒９６１３

美元╱港元 ７﹒８４８５ ７﹒８４９７ ７﹒８４８４

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《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數減少至２２﹒２萬人，好過預期，勞工市場表

現仍然穩健。歐洲央行議息後加息０﹒７５％並全面上調通脹預測，行長拉加德指仍然要加息以

遏抑通脹，加息幅度則取決於數據，但認為加息０﹒７５％不會成為常態。議息後匯市表現反覆

，美元最終低收，今日（９日）進一步下跌。歐元先跌後回穩，剛才升至１﹒００８０，開始接

近５０天平均線的１﹒０１１５，估計有一定阻力。

美元兌日圓回落至１４３以下，日前有日本官員對日圓持續下跌表達關注，今日央行行長亦

指日圓快速貶值並不可取，會密切注視匯市走勢。加上美元回軟，日圓趁勢反彈，初步阻力在

１４１﹒２０兌１美元。息差劣勢對圓匯後市仍然不利。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒００９５ １﹒００１０ １﹒０１２５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒１６００ １﹒１５２０ １﹒１６３０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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