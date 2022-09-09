《匯思－李達志》轉數快推出四年，研究由個人擴至商戶及跨境支付

《匯思》安全、高效及便利的電子支付服務，對推動數碼化金融服務的發展至為重要。憑？

這個信念，金管局積極促進電子支付的發展，其中一個重要舉措是推出快速支付系統「轉數快」

。轉眼間，「轉數快」已經推出接近四年。我們過去幾年一直和業界合作，提升「轉數快」的功

能及擴闊其應用場景，希望為市民帶來更大的便利和為業界開拓更多的發展機遇。



＊８月底已錄得１０９０萬個登記＊



「轉數快」令轉帳及支付變得更方便快捷。「轉數快」廣受市民及商戶歡迎，並於今年３月突破

了１０００萬個帳戶登記１。截至今年８月底，「轉數快」已錄得１０９０萬個登記，使用量亦

持續有穩定增長，今年８月平均每天處理９２８０００宗實時交易，這較系統剛推出時

（２０１８年１０月），大幅？升了１７倍。

除了食飯「夾錢」這類個人對個人的小額轉帳，不少市民經常使用「轉數快」進行其他不同

的帳戶增值和商戶支付，例如經「轉數快」增值電子錢包，或調撥不同銀行帳戶的存款做定期存

款。近年「轉數快」更可繳交水、電、煤、管理費或不同政府部門及公營機構（如房屋委員會及

醫院管理局）的帳單及費用等，當中大部分備有「轉數快」二維碼（ＱＲ ｃｏｄｅ），一掃即

付，簡易快捷。「轉數快」現時已獲超過八成的政府部門採納為繳款選項之一，未來更會進一步

涵蓋更多公共服務。除政府外，不少商戶採用「轉數快」包括其直接扣帳功能作收款方式，而且

應用廣泛，例如學校經「轉數快」收取學費，或證券行讓客戶透過「轉數快」增值股票戶口。



＊支援商戶的收款方案＊



為了讓更多商戶可以減省營運成本，我們一直與銀行及儲值支付工具營辦商緊密溝通，鼓勵

它們為小商戶設計成本低、高效益、簡易的「轉數快」收款方案。目前有銀行及儲值支付工具營

辦商已經或計劃推出這類既經濟又簡易的收款方案，例如向小商戶提供「轉數快」ＱＲ

ｃｏｄｅ方便進行收款，免卻現金找續，並大幅減免相關交易收費或全面豁免收費。當然，這些

方案的收費會因應個別銀行及儲值支付工具營辦商所提供的服務而略有不同。就小商戶（例如家

庭式經營的小店或小商販）而言，由於其營業額不能與具規模的企業相比，經營成本往往是它們

重要的業務考量之一，因此簡易及收費相宜的電子收款方案最切合它們的需要。同時，協助小商

戶融入電子支付世代，亦是金管局推動普及金融的目標之一。

另外，針對使用手機進行網購的需求增加，「轉數快」亦推出了新的「Ａｐｐ－ｔｏ－

Ａｐｐ」（ＡＴＡ）及「Ｗｅｂ－ｔｏ－Ａｐｐ」（ＷＴＡ）付款功能，提供一個更安全便捷的

支付流程。客戶若透過手機在支持有關功能的商戶應用程式（Ａｐｐ）或網頁選擇以「轉數快」

進行支付，介面便會自動轉換至其手機上支援此功能的銀行或電子錢包應用程式，讓客戶以「轉

數快」付款。在這個新功能下，客戶只需核實付款詳情和授權交易，減省了不少步驟，亦免卻了

輸入付款資料的不便，對商戶或客戶都有莫大？益。自２０２１年１２月大部分零售銀行實施第

四階段開放應用程式介面（開放ＡＰＩ）計劃下的ＡＴＡ及ＷＴＡ支付功能後，此功能的使用量

持續穩定增長，今年８月交易量已有近４５萬宗。



＊測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值＊



「轉數快」在本港的應用漸趨成熟，如果能夠突破只在香港使用的框框，利用其２４小時無

間斷運作及即時支付的優勢進行跨境支付，就能打破地域界限，發揮更大效益。其中一個契機，

是與中國人民銀行數字貨幣研究所（數研所）合作測試數字人民幣。

我們很高興香港成為數字人民幣在大陸以外首個跨境試點進行技術測試，以促進粵港澳大灣

區互聯互通，及提升跨境支付服務效率和用戶體驗。有關技術測試目前已進入第二階段，主要測

試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值。第二階段的測試範圍和規模亦有所擴大，參與的銀行

由第一階段的一間增加至四間，並繼續邀請銀行員工及商戶參與。現時測試進展良好，我們會適

時引入更多數字人民幣運營機構與香港本地銀行參與測試，以便香港居民將來在？地使用數字人

民幣。



＊「轉數快」擴展至跨境支付＊



除了數字人民幣的跨境測試外，我們亦正研究如何透過與其他地方的電子支付系統互聯，讓

香港人在常到的外地旅遊熱點直接通過「轉數快」進行支付。金管局正與泰國央行合作，探討讓

香港居民於泰國使用「轉數快」支付，及讓泰國旅客在港使用當地的快速支付系統「

ＰｒｏｍｐｔＰａｙ」。我們期望在疫情緩和、旅遊業逐步復甦之際，可以為香港人到海外旅遊

或來港旅客提供多一個安全快捷的支付選擇，給旅客一個嶄新的體驗。這次合作亦會為我們日後

再進一步拓展跨境支付服務的版圖奠下良好基礎。

回想當初金管局推出「轉數快」的其中一個重要目的，是希望理順及進一步完善香港零售支

付的安排，包括銀行與電子錢包間的小額轉帳、使用銀行帳戶為電子錢包增值，以促進資金融通

。經過近四年的努力，「轉數快」在本港獲廣泛應用，令我們感到十分鼓舞。未來我們會繼續與

業界及相關持份者緊密合作，以期進一步擴闊「轉數快」的應用場景及提升系統功能，尤其是更

積極向零售商戶（包括大、中、小商戶）推廣「轉數快」，盡量減低他們的營運成本，以及探討

更多跨境零售支付的可行性，為市民大眾提供更便利、安全及多元化的支付服務。





香港金融管理局

副總裁

李達志



２０２２年９月９日

