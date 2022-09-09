【夜期時段】即月期指最新報１９３４７點，跌１６點，低水１５點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９３５３點，跌１０點，低水９點
，最新報１９３４７點，跌１６點，低水１５點，合約成交６０７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６６２０點，跌６點，低水８點，最新報６６２１點，跌５
點，低水７點，合約成交５０９張。
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