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09/09/2022 17:21

【夜期時段】即月期指最新報１９３４７點，跌１６點，低水１５點

　　《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９３５３點，跌１０點，低水９點
，最新報１９３４７點，跌１６點，低水１５點，合約成交６０７張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６６２０點，跌６點，低水８點，最新報６６２１點，跌５
點，低水７點，合約成交５０９張。

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