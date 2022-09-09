  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2022 19:04

《再戰明天》英國公布失業率，美國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社９日專訊》英國公布失業率，及美國公布ＣＰＩ，料為下周二（１３日）市
場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，下周二本港時間３：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞
亞在監管創新者會議上致開幕詞。
　
＊日本公布ＰＰＩ，德國公布ＣＰＩ＊
　
　　數據方面，下周日德國公布８月批發物價。下周一本港時間２：００ｐｍ，英國公布７月服
務業指數；７月工業生產。同一時間，日本公布８月工具機訂單。下周二本港時間７：５０ａｍ
，日本公布８月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，年率升幅料由
８﹒６％擴大至８﹒９％。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布８月ＮＡＢ　企業信心指數。本港
時間２：００ｐｍ，英國公布８月失業率。同一時間，德國公布８月消費者物價指數，月率升幅
料由０﹒９％收窄至０﹒３％，年率升幅料由７﹒５％擴大至７﹒９％。本港時間８：３０ｐｍ
，美國公布８月消費者物價指數，月率料下滑０﹒１％，年率升幅料由８﹒５％收窄至８﹒１％

　　在本港，下周二公布業績的公司有：環康集團（０８１６９）等。
　　此外，明日金茂服務（００８１６）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話09/09/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛　走勢轉好宜買入
人氣文章中國故事09/09/2022
《神州經脈》8月通脹放緩信貸回暖　滬指周升逾2%　人幣大反彈
人氣文章財經熱話09/09/2022
騰訊再遭大股東減持先跌後反彈　密密回購撐起股價已見底？
人氣文章財經熱話09/09/2022
【高息巡禮】花旗高息定存 港元最高2.99厘 英鎊3.23厘
人氣文章FOCUS09/09/2022
【FOCUS】女王辭世掀共和運動暗湧　最近風眼恐在澳洲
人氣文章財經熱話09/09/2022
【環球加息】歐洲央行大幅加息0.75厘　歐元反彈阻力位？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金