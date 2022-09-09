《再戰明天》英國公布失業率，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社９日專訊》英國公布失業率，及美國公布ＣＰＩ，料為下周二（１３日）市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，下周二本港時間３：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞

亞在監管創新者會議上致開幕詞。



＊日本公布ＰＰＩ，德國公布ＣＰＩ＊



數據方面，下周日德國公布８月批發物價。下周一本港時間２：００ｐｍ，英國公布７月服

務業指數；７月工業生產。同一時間，日本公布８月工具機訂單。下周二本港時間７：５０ａｍ

，日本公布８月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至０﹒３％，年率升幅料由

８﹒６％擴大至８﹒９％。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布８月ＮＡＢ 企業信心指數。本港

時間２：００ｐｍ，英國公布８月失業率。同一時間，德國公布８月消費者物價指數，月率升幅

料由０﹒９％收窄至０﹒３％，年率升幅料由７﹒５％擴大至７﹒９％。本港時間８：３０ｐｍ

，美國公布８月消費者物價指數，月率料下滑０﹒１％，年率升幅料由８﹒５％收窄至８﹒１％

。

在本港，下周二公布業績的公司有：環康集團（０８１６９）等。

此外，明日金茂服務（００８１６）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

