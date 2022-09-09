【新冠肺炎】美領館籲國民避免在港轉機，以免被防疫政策阻礙行程

《經濟通通訊社９日專訊》美國駐港澳總領事館發公告，呼籲國民避免在香港轉機，以免被

當地防疫政策阻礙行程，又指確診旅客或未能登機，並被送往隔離。

美領館指，留意到經香港機場轉機或離境的旅客，若量體溫時被發現體溫過高，會被拒絕登

機，並送到醫院進行新冠病毒檢測。若旅客檢測呈陽性，會被送到政府隔離設施。

美領館指，目前已有數名旅客因相關情況而被拒登機，若國民被送隔離設施，要與美領館聯

絡。（ｓｌ）



