《經濟通通訊社９日專訊》美國駐港澳總領事館發公告，呼籲國民避免在香港轉機，以免被
當地防疫政策阻礙行程，又指確診旅客或未能登機，並被送往隔離。
美領館指，留意到經香港機場轉機或離境的旅客，若量體溫時被發現體溫過高，會被拒絕登
機，並送到醫院進行新冠病毒檢測。若旅客檢測呈陽性，會被送到政府隔離設施。
美領館指，目前已有數名旅客因相關情況而被拒登機，若國民被送隔離設施，要與美領館聯
絡。（ｓｌ）
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09/09/2022 10:46
【新冠肺炎】美領館籲國民避免在港轉機，以免被防疫政策阻礙行程
《經濟通通訊社９日專訊》美國駐港澳總領事館發公告，呼籲國民避免在香港轉機，以免被
當地防疫政策阻礙行程，又指確診旅客或未能登機，並被送往隔離。
美領館指，留意到經香港機場轉機或離境的旅客，若量體溫時被發現體溫過高，會被拒絕登
機，並送到醫院進行新冠病毒檢測。若旅客檢測呈陽性，會被送到政府隔離設施。
美領館指，目前已有數名旅客因相關情況而被拒登機，若國民被送隔離設施，要與美領館聯
絡。（ｓｌ）
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