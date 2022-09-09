【英女王逝世】李家超哀悼英女皇伊利沙伯二世逝世

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官李家超今日哀悼英女皇伊利沙伯二世的離世。他表示，

代表香港特別行政區政府及市民，就英女皇伊利沙伯二世的離世，表示深切哀悼。她在位七十年

，是英國在位時間最長的君主，備受英國人民尊重、愛戴和讚許，亦表示在英國舉國哀悼之際，

謹向英國人民致以深切慰問。（ｂｎ）

