【新冠肺炎】高拔陞：急症室每日求診近５千，防護一老一幼成關鍵

《經濟通通訊社９日專訊》醫管局行政總裁高拔陞在寫給員工的電郵中表示，特別感謝在中

秋節期間仍然需要上班，奮力對抗疫情的同事，目前新冠疫情持續升溫，單日新增確診數字再次

突破１００００宗。雖然相比年初第五波疫情最高峰時，確診數字上升速度沒那麼快，但公營醫

療系統現時所承受的壓力，仍然令人相當憂慮。

他提及，感謝奮力對抗疫情的同事，明白同事們承受著沉重的壓力，醫管局會從多方面紓緩

公營醫療服務的壓力；他又指「一老一幼」的防疫防護是當下抗疫的關鍵。「一老一幼」的防疫

防護是當下抗疫的關鍵，現時在公立醫院留醫的確診病人當中近八成達６５歲或以上，很多都有

不同的長期病患，抵抗力低；加上他們當中只有約一半完成接種疫苗；同時，幼兒的新冠疫苗接

種率仍然處於低水平，部分兒科病人出現高燒和抽搐，甚至引發了急性腦炎、嘶吼症等嚴重併發

症。

單是急症室每日求診人數已接近５０００，約五分一病人需要轉送內科病房接受進一步治理

，深深明白同事們承受著沉重的壓力。醫管局已啟動第三階段病床調動計劃，預留超過３０００

張病床及調動更多人手，包括招聘更多兼職醫護，以照顧確診病人。（ｂｎ）

