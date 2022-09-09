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即市新聞

09/09/2022 16:43

【銀色債券】銀債抽２０手或以下穩中，最多可獲分派２１手

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府今日公布在政府債券計劃下零售部分第七批銀色債券的認購
及配發結果。根據配售銀行和指定證券經紀所提供的認購資料，截至本月２日下午２時認購期結
束為止，政府共收到約２９萬份有效申請，申請債券本金總額達約６２５億元。銀色債券的最終
發行額為４５０億元，高於３５０億元的目標發行額。
　
＊最終發行額為４５０億元＊
　
　　政府按照今年８月９日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發不同金
額的債券，最多可獲２１手。為數約１９﹒８萬份認購２０手或以下債券的申請，將獲全數配發
所申請的債券。餘下的９１７５６申請（即認購２０手以上者），均將先獲發２０手債券，並進
行抽籤，其中２４２９５份申請將獲配發多一手債券。
　　銀色債券將於今年９月１４日發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其
配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。
　
＊今批銀債券發行額和最低息率均比以往高＊
　
　　財政司司長陳茂波表示，本批銀色債券的發行額和最低息率均比以往為高，很高興看到銀色
債券得到更多市民的支持。發行銀色債券能為年長市民提供一項安全可靠及具穩定回報的投資選
項，亦有助進一步推動普惠金融及帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場。往後會繼續因應認購反應
及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和安排。（ｂｎ）

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