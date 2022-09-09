《小傳日記》事頭婆過身先嚟反彈？實情係魚缸太過殘…

《小傳日記》噚日歐洲央行宣布加息０﹒７５厘，但係幾鷹派嘅消息都被「事頭婆」百年歸

老嘅消息蓋過。統治米字國７０年，事頭婆一生見證科技、經濟、國際關係變遷，由見證歷史一

時間變成歷史，多地民眾及國家元首紛紛哀悼呢位一代女王。

但係魚缸反而無被哀悼情緒困住，除咗噚晚美股勁彈，本來失守萬九點嘅魚缸今朝起手愈升

愈有，之前跌到殘曬嘅內房佬今日勁升，尤其低處未算低嘅碧桂園（０２００７）勁彈差唔多一

成七，碧服（０６０９８）又升超過一成。而之前捱沽嘅重磅藍戰士都跟升，美團

（０３６９０）、ＡＩＡ（０１２９９）同藥明（０２２６９）都升４至６巴仙，帶動魚缸全日

收升５０７點。

事有湊巧，喺事頭婆大去之後，魚缸就嚟個觸底反彈，令好多缸友都以陰謀論嚟睇呢次「黑

心反彈」。不過又咁講，魚缸弱勢咁耐，係時候反彈一吓都正路，而且又係中秋節前夕。睇返今

日最大成交額嘅券商入面，頭四位都係外資行，分別係高盛、大摩、摩通同美林，總共貢獻大概

１５０億銀成交額。原因一來歐洲央行加息，再加上事頭婆過身，有可能外資都驚嗰邊個市會動

盪，所以咪趁低喺呢邊魚缸撈貨囉！

睇返ｄａｔａ都見到，外資今日通過陸股通流入１４７﹒５３億元，結束連續六日淨流出，

仲創下舊年１２月９日（２１６﹒５６億元）以來的９個月新高，好大程度都反映央行加息嘅影

響，所以都唔一定係「黑心反彈」嘅。不過今日彈完都唔保證後市靚仔喎，起碼上返條廿天線先

再講啦，請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無涉。

