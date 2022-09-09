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即市新聞

09/09/2022 16:27

《與聯共策－鄒建雄》固定收益展望：企業債表現仍可期

　　《與聯共策》市場今年走過一段漫長蜿蜒的路途，令很多投資者不禁要問：顛簸路段過了嗎
？答案是可能還沒有。然而，在貨幣政策緊縮與經濟衰退風險增加的環境下，聯博基於三個理由
，認為投資級別債券與非投資級別債券目前仍具有吸引力。
　　首先，目前的企業債長期基本因素強勁，有別於過去經濟即將走入低迷期的情況。兩年前疫
情爆發時，信用債市場已經歷一段違約周期，倖存企業的質素相對強勁，亦在過去兩年市況不明
之際，保守管理資產負債表與流動性，即使回報能力已經回溫亦不例外。
　　此外，自疫情爆發以來，多數企業紛紛聚焦延長債券到期日，故沒有「到期潮」逼近的問題
，亦即有相當大比重的債券即將到期，企業必須以現時利率發行新債。換句話說，即使債券收益
率未來多年維持在高位，但企業的票面利率仍低，故違約潮與降評潮在未來１２個月將維持在歷
史低位。
　　第二，企業債目前的利差相對較大，估值具吸引力。收益率與利差處於多年新高。市場並不
擔心企業違約問題，因此違約風險並未帶來溢價回報，反觀波動風險的溢價回報則處於歷史高位
。換句話說，市場波動程度低於目前水平時，利差也會收斂；反之，市場波動加劇，利差可能擴
大。聯博預期市場中、短期持續波動，利差維持相對大。在這樣的環境下，息差（ｃａｒｒｙ，
即債券的票息）將是左右回報的關鍵。
　　第三，目前的債券收益率水平較高，代表非投資級別債券與其他非投資級別資產類別亦可望
締造較高回報。從歷史趨勢可知，非投資級別債券的最低收益率向來是未來５年回報的一大指標
。事實上，即使在全球金融危機時期，非投資級別債券的表現亦符合預期，原因在於非投資等級
債券提供穩定而持續的收益來源，少有其他資產能及。
《聯博中國香港零售業務董事總經理　鄒建雄》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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