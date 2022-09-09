《投資原理－陳榮達》內地互聯網公司估值有望獲重估

《投資原理》歐美央行加息預期再次升溫，美債孳息率進一步上揚，令環球市場表現持續受

壓。與此同時，地緣政治危機仍未解除，通脹壓力仍居高不下，經濟放緩風險正日益加劇。雖然

香港中國股票市場受外圍市場的影響相對輕微，但清零政策仍然成為短期內一個不明朗因素。然

而，在疫情下，即時零售及社區團購需求顯著增加，甚至進一步增強互聯網公司的業務。另外，

清零措施所帶來的影響將逐步減輕，中國政府亦有能力出台更大規模的刺激措施，預期經濟有能

力展開復甦，現時估值具吸引力的互聯網公司將有望得到重估。



＊中國更有空間實施寬鬆政策＊



歐美通脹持續高企令兩地央行以歷史上最急速的步伐調高利率，市場預計今年歐美利率將分

別上調至２厘及４﹒２厘。隨著貨幣緊縮周期的展開，經濟衰退及滯脹風險亦隨之而升溫。相對

西方國家，中國的逆周期及利好經濟增長的政策，以及微調後的監管措施，將更有效的支撐國內

今年的穩增長目標，尤其是下月舉行的第二十次全國代表大會後，預期新的政治班底將會更著墨

於經濟復甦上。再者，中國七月份通脹僅２﹒７％，與歐美最新的９﹒１％及８﹒５％大相逕庭

，意味前者有更多空間實施寬鬆政策，因此市場無須對中國經濟過分悲觀。

事實上，經歷一輪調整後，中港股市的估值已跌至相當吸引的水平，現時恒生指數市盈率僅

７倍，ＭＳＣＩ中國指數市盈率只有１１﹒２６倍，兩者分別低於過去十年平均值的１０﹒７２

倍及１２﹒５７倍。過往頗受市場追捧的科技板塊，其市盈率跌到只有不足１２倍，正處於歷年

以來新低。隨著估值已跌至新低，相信中港股市已經歷盈利預測及估值同時向下修訂的時期，投

資者將進一步重新估值，預期資金亦會逐步回流至兩地市場。



＊社區電商成互聯網公司增長動力＊



科技板塊過往一直受反壟斷的氛圍所籠罩，但隨著中國政府在今年７月底舉行的中央政治局

會議上指出，對平台經濟實施常態化監管，集中推出一批綠燈投資案例，以上事情可見監管最高

壓的時期已成過去。同時，中美兩國於上月底達成審計監管合作協議，允許美國監管機構調查中

國在美上市公司的審計工作，更加反映中國政府對大型平台經濟體的立場已趨向於支持取態。

隨著中國政府淡化互聯網監管問題，投資者將重新聚焦在行業長期利好因素上。社區團購及即時

零售模式漸成為內地最新的消費常態，電商正加速相關業務的布局，擴闊其收入來源。事實上，

大量實體商品在新冠疫情所引發的封鎖期間大受衝擊，社區團購及即時零售應運而生，加快線下

商品進行轉型。由於社區電商可以有效縮短消費者取貨的時間，現已成為一二線城市消費者的消

費習慣，亦為電商龍頭注入新的增長動力，互聯網公司的前景有望自今年下半年逐漸改善。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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