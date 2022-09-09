《積金有道－劉家怡》波動市況中轉危為機

《積金有道》通脹高企、供應鏈中斷、疫情持續及地緣政治風險升溫等多個因素夾擊，導致

今年環球投資市場表現積弱，強積金基金表現亦難免有所影響。成員處身於波動市況中，謹記要

冷靜面對，方可轉危為機。



＊認清投資本質和目標＊



強積金是長達數十年的投資，助打工仔累積退休儲備，「終極目標」是為大家填補「退休儲

備缺口」，以建立更充裕的保障網。故此，強積金成員應該摒棄短線投資操作的概念，面對波動

市況時，別過份恐慌自亂陣腳，亦應該避免頻繁短炒，反之要以長線投資角度、全盤視野管理強

積金。綜觀強積金推出超過廿年，截至今年三月底，年度化回報率錄得３﹒６％，高於同期的

１﹒８％年率化通脹率，跑贏通脹，為打工仔的退休資產增值。



＊必需具備長線思維＊



要具備全盤視野說易行難，但其實大家可以考慮參考成功人士。例如股神巴菲特擅長「價值

投資」，先對投資目標深入分析，從中找出真正值得投資的公司，並長期持有其股票。另一個是

日本著名投資者糸山英太郎，他所奉行的「逆向投資理念」，其中一個原則是，只要看好長線前

景，絕不低價斬倉，訂立投資目標後，堅守意志亦非常重要。



＊成員可按自身情況檢討投資策略＊



投資總會有升有跌，毋須過於操心，可按自身情況檢討投資策略。處於「資產累積期」的成

員，強積金定期定額供款的投資模式可享平均成本法的好處，等同持續累積基金單位，在大市動

盪時有規律地「儲貨」，減低市場波動帶來的影響。

若真的毫無頭緒，成員也可善用「預設投資策略」這個選項。此投資方案主要特點是隨成員

年齡自動降低投資風險，５０歲前成員會投資於核心累積基金，風險較高的資產佔約６０％，然

後帳戶內的核心累積基金每年會逐步減持，並相應增持６５歲後基金，風險較高的資產將會進一

步減至約２０％。

投資就如人生，逆境波來襲時，應保持正面心態和信念，參考成功人士，咬緊牙關堅強撐過

去。總之在作出任何投資決定前，要了解風險因素及收費，並認真看待自己的強積金投資，為財

富增值打好堅實基礎，一點點累積退休儲備。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



＊本文章內容僅供參考，閣下不應將之視作為ＡＩＡ的專業建議。投資涉及風險，投資表現及回

報可跌可升，過往表現並非將來表現的指引或提示。



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