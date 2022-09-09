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即市新聞

09/09/2022 10:00

《積金有道－劉家怡》波動市況中轉危為機

　　《積金有道》通脹高企、供應鏈中斷、疫情持續及地緣政治風險升溫等多個因素夾擊，導致
今年環球投資市場表現積弱，強積金基金表現亦難免有所影響。成員處身於波動市況中，謹記要
冷靜面對，方可轉危為機。
　
＊認清投資本質和目標＊
　
　　強積金是長達數十年的投資，助打工仔累積退休儲備，「終極目標」是為大家填補「退休儲
備缺口」，以建立更充裕的保障網。故此，強積金成員應該摒棄短線投資操作的概念，面對波動
市況時，別過份恐慌自亂陣腳，亦應該避免頻繁短炒，反之要以長線投資角度、全盤視野管理強
積金。綜觀強積金推出超過廿年，截至今年三月底，年度化回報率錄得３﹒６％，高於同期的
１﹒８％年率化通脹率，跑贏通脹，為打工仔的退休資產增值。
　
＊必需具備長線思維＊
　
　　要具備全盤視野說易行難，但其實大家可以考慮參考成功人士。例如股神巴菲特擅長「價值
投資」，先對投資目標深入分析，從中找出真正值得投資的公司，並長期持有其股票。另一個是
日本著名投資者糸山英太郎，他所奉行的「逆向投資理念」，其中一個原則是，只要看好長線前
景，絕不低價斬倉，訂立投資目標後，堅守意志亦非常重要。
　
＊成員可按自身情況檢討投資策略＊
　
　　投資總會有升有跌，毋須過於操心，可按自身情況檢討投資策略。處於「資產累積期」的成
員，強積金定期定額供款的投資模式可享平均成本法的好處，等同持續累積基金單位，在大市動
盪時有規律地「儲貨」，減低市場波動帶來的影響。
　　若真的毫無頭緒，成員也可善用「預設投資策略」這個選項。此投資方案主要特點是隨成員
年齡自動降低投資風險，５０歲前成員會投資於核心累積基金，風險較高的資產佔約６０％，然
後帳戶內的核心累積基金每年會逐步減持，並相應增持６５歲後基金，風險較高的資產將會進一
步減至約２０％。
　　投資就如人生，逆境波來襲時，應保持正面心態和信念，參考成功人士，咬緊牙關堅強撐過
去。總之在作出任何投資決定前，要了解風險因素及收費，並認真看待自己的強積金投資，為財
富增值打好堅實基礎，一點點累積退休儲備。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》
　
＊本文章內容僅供參考，閣下不應將之視作為ＡＩＡ的專業建議。投資涉及風險，投資表現及回
報可跌可升，過往表現並非將來表現的指引或提示。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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