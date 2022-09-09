《品中資－羅國森》女股神也沽比亞迪（０１２１１）？

《品中資》當股神巴菲特正式減持電動汽車股比亞迪（０１２１１）之後，我即時想起人稱

女股神的Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ。Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ以顛覆性創新為主要

投資理念，即使未賺錢的公司可以買，估值高的公司也可以買，只要該公司有能力創新便可。

她創立的方舟投資，旗下有多隻ＥＴＦｓ，都是在這個大前提之下再細分不同主題的，例如

金融科技、自動化和機械人、基因革命和太空探索等等。前兩年科技股大行其道時，這些

ＥＴＦｓ的表現十分亮麗。但科技股熱潮減退，這些ＥＴＦｓ的表現大幅滑落，女股神的人氣也

開始退卻。

至於股神巴菲特，幾十年來都是以價值投資為主導思想。估值高的公司不會買、管理欠佳的

公司不會買，一直未賺錢的公司更不會買。可以這樣說，兩位股神的投資理念和策略完全南轅北

轍，大纜都扯唔埋，但奇怪地，兩人卻有一隻共通持股，那就是比亞迪。換句話說，只有比亞迪

能夠將兩位股神連繫在一起。

但巴菲特早於２００８年時已經看好比亞迪，當時以８元的價錢買入２﹒２５億股，一直持

有至最近才開始減持。Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ則是在兩年多前，在她的自動化科技和機

械人ＥＴＦ（ＡＲＫＱ）中才買入比亞迪的。

２０２１年高峰期時，該ＥＴＦ大約持有１２０萬份比亞迪的預託證券，每份等於兩股，即

持有大約２４０萬股，跟巴菲特的持股相差很遠。當然，股神的投資很集中，整體股數不太多，

跟Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ的ＥＴＦｓ不同，每隻ＥＴＦ的持股動輙都幾十隻，所以，每

隻股票的持股數目自然不會太大。



＊女股神已減持三分二比亞迪＊



但值得注意的是，自從去年起科技股退潮之後，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ開始減持股

票，包括股票數目和每隻股票的股數，尤其是中資科技股。

直到這一刻，她旗下的ＥＴＦｓ只持有４隻中資股（高峰期時超過１０隻，包括騰訊

（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）和美團－Ｗ（０３６９０）等等），除了比亞

迪之外，就只有同系的京東－ＳＷ（０９６１８）和京東物流（０２６１８）

（Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ曾經沽清京東的，只不過後來再買回），以及最近一年才買入

的另一隻汽車新勢力小鵬汽車－Ｗ（０９８６８）。

至於比亞迪的持股，在巴菲特可能減持的消息傳出前，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ大約

持有３６萬份比亞迪的預託證券，即是比起２０２１年時已經大減了三分之二。從這個角度看，

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ比巴菲特更早減持比亞迪呢！

至於這兩個星期的動向，我查看資料發現，到了昨日（８日），該ＥＴＦ只剩下大約３０萬

份比亞迪的預託證券。９月６日時仍持有大約３５萬份，即是這兩日再減了一些，佔整隻ＥＴＦ

的比例，也由９月６日的１﹒７９％降至９月８日的１﹒５９％。

不過，我要補充一點，即使去年高峰期時，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ持有１２０萬份

比亞迪的預託證券，但持股佔比也不過１﹒５４％，跟現在其實差不多。換句話說，

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ不是特別針對比亞迪而減持的，而是同樣有減持其他股票。

回說比亞迪的情況。在巴菲特開始減持比亞迪之後，比較肯定的是，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ

Ｗｏｏｄ沒有「接貨」，似乎在靜觀其變，這就令比亞迪的擁躉有點失望了。

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ一向看好電動汽車股的，在她的所有ＥＴＦｓ之中，持股最

多的股份就是電動汽車股之王Ｔｅｓｌａ。某程度上，她是以看好Ｔｅｓｌａ而打響名堂的。而

除了Ｔｅｓｌａ和比亞迪之外，Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ在去年也買入了另一隻汽車新勢

力小鵬汽車，可見她對於電動汽車公司是特別鍾情的。



＊女股神仍看好電動車股＊



巴菲特當年入股比亞迪，主要因為比亞迪開始轉型，由生產充電電池，改為轉戰汽車業，也

企圖以充電電池「顛覆」汽車市場。如果你問我，巴菲特的眼光其實是更獨到的，因此，他能在

比亞迪身上賺到豐厚回報也是絕對值得的。

至於Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ，我對她的評價是，她固然有一套完整的投資理念和選

股策略，但在實際操作上，她也近似我們散戶的，那就是當某隻股票已經賺了不少，又或者見到

勢色不對時，也是會馬上沽貨離場的，等到股價低殘才買回，京東就是其中一個例子。

因此，從她對Ｔｅｓｌａ的不離不棄，以及她再買入小鵬汽車，我肯定她對電動汽車或自動

駕駛的前景仍然看好，現在只是等機會在低位買入。

也許，作為小投資者，這一刻還是跟Ｃａｔｈｅｉｎｅ Ｗｏｏｄ一樣，暫時按兵不動吧！

但正如我在上周的品評中指出，短期來說，比亞迪的股價仍然會很波動。有實力和持貨能力的投

資者，可以找機會做一些短線操作。中長綫來說，我仍然有信心，比亞迪可以回升至２８０元的

水平。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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