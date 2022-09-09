《雷鳴天下－雷鼎鳴》美元因何而興？因何而衰？

《雷鳴天下》上周談到貨幣的出現打破了物物交易的困局，貨幣亦從有價值的實物演變至今

天並無實物作儲備支持的「法定貨幣」（ｆｉａｔ ｍｏｎｅｙ），世界經濟及生產力都因有了

貨幣作為交易工具而邁進了很多步。現在的所謂「美元霸權」怎樣形成？人民幣會否取代美元？



法定貨幣其實是一種很奇異的發明，你拿著一張張本身並無內在價值的紙鈔（或只是銀行帳

戶中的一串數字），別人為何肯用有價值的實物（例如一斤牛排、一件衣服、一間房屋）與你交

換？這疑問在用黃金、白銀或有實物作儲備的紙鈔時並不存在，但今天若我肯接受了這些無內在

價值的紙張，將來別人不肯接受，我豈非損失慘重？一個簡單的回應是紙幣（或更廣義的法定貨

幣）有政府作擔保，不用怕。但政府作了甚麼擔保？你拿著紙幣到中央銀行兌換，其實換不到任

何有價值的東西，政府只擔保你若拿一元鈔票來，會願意換一張更新一點的一元鈔票給你，不會

有其他，這擔保不見得能解決你的疑慮。



＊法定貨幣價值 取決於信任發鈔政府＊



法定貨幣之所以有價值，依然要取決於信心信甚麼？是相信我收了一元鈔票後，我拿去買東

西，賣家也會肯接受。為甚麼他肯接受？因為他也相信再下一位賣家肯接受，如此直到無窮。這

個邏輯，跟政府有無擔保，無甚關係，反正政府也沒有真的擔保甚麼，但大眾誤以為政府有擔保

，卻也有益，因為可更使人民相信貨幣可持續有人接受。



信心是很虛無的東西，要建立起來，往往需要很長的時間及要有足夠的條件。我相信有幾個

條件都有利於建立對某種法定貨幣的信心。第一，發行鈔票的政府愈是穩如泰山愈好。假如一個

政府風雨飄搖，隨時倒台，法定貨幣變成非法，不准再用，誰還會相信手上的鈔票？４０年代末

，國民政府的金圓券崩潰，原因在此。



第二，有長期歷史證明，這個政府不會濫印鈔票。我的真正身份其實是一個百億「富豪」，

因我手上有張面額１００億元的津巴布韋紙幣，這個國家要多印鈔票很簡單，只需在面額上多加

一些０便是，有朋友見我有１００億，便向我祭出一張千億鈔票，立時把我比了下去。你以為大

家都肯用此種貨幣作交易工具嗎？



第三，使用時間夠長，便會形成習慣，當人人都用港元購物，你突然弄出張歐元在市場買罐

汽水，雖云這張歐元可以到銀行兌換港元，但別人怎會不煩厭你？一萬個人習慣了一種貨幣，你

突然鶴立雞群用另一種貨幣，能否行得通？祝你好運。



第四，科技帶來的方便性很重要，若某種貨幣背後有科技支撐，用起來方便，那麼便更容易

為人接受。１０多年前，我的一位好友、今天人民銀行的行長易綱訪港，我問他為何內地沒有私

人的支票戶口？答曰，中國早已跨越了支票這一種貨幣形式。支票從前是一種先進的科技，有助

國內及國際交易，但以今天金融科技的標準看來，的確是太落後了，我近年很多個月才會寫一張

支票，它是快要淘汰之物。一種貨幣若沒有先進科技提供方便性，也會慢慢被淘汰。



對自己國家發行的貨幣培養出足夠的信心已不是簡單的事，在國際貿易中信任別的國家所發

之鈔票更是不易，但我們又的確看到一些為多國人民接納的國際貨幣，美元當然是最重要的國際

貨幣。美元取代了英鎊已有大半個世紀，這與她的國力及大家相信她的政府沒這麼快倒台大有關

係。歷史上她的貨幣政策也曾大致穩健，未曾出現津巴布韋式的問題。使用美元作國際貿易，難

以變動的習慣亦已形成。配合美元的國際支付系統，例如ＳＷＩＦＴ，科技及運作亦頗為成熟，

上述的４個條件都存在，大家慣於用美元。



＊美儲局狂印鈔 挖走美元儲備購買力＊



這本來不是壞事，美國提供了一樣公共通用的工具，使貿易更加方便，從而促進了供應鏈的

全球化分工，生產力得以突飛猛進。美國因此也獲利甚豐，各國願意付出價值不菲的商品去換取

美國印鈔機印出來的紙張，一個願打，一個願捱，沒有甚麼不當。不過，近年美國政府頭腦發熱

，把美元武器化，哪個國家用了美元，她便隨時要你聽令於她，否則祭出制裁大棒。美儲局近年

狂印鈔票，通脹嚴重，等於挖走了美元儲備的購買力，這便不能不使別的國家考慮美元的代替品

。



因為使用美元已成習慣，縱使美國國力開始衰退，貨幣政策也胡來，改變習慣也是不易。我

相信假以時日，上述的第４個條件，方便性，會帶來改變。中國早已發展出一套極為方便的電子

支付系統，把消費者及生產者高度組織起來，市場資訊的變化可第一時間在網絡中運轉，其發達

程度絕非其他國家的系統可以比擬。中國政府又推出了政府自己發行的數字法定貨幣，只要多了

解其系統，真有理由相信中國是在布局，最終取代美元霸權。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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