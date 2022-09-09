《青工俠說－廖錦興》文化沙漠還是文化中心？

《青工俠說》數十年間香港城市受不同行業帶動經濟騰飛，從輕工業到旅遊業至金融中心的

升級轉型不斷，但在文化藝術方面的光芒卻被國際金融中心掩蓋了，更有人稱香港是「文化沙漠

」。



而事實上香港有著豐富的文化底蘊，只是其表現形式和內涵比較特別。香港的優勢是薈萃中

西文化，中外交流的匯聚黃金地，尤其在上世紀８０至９０年代更是文化藝術的高峰時期。該時

期，香港有大量國際藝術展覽、粵劇戲曲及本地舞台劇演出等，而香港電影和廣東流行歌曲更是

瘋魔全球華人社區。當時是錄像藝術最火紅年代，不僅本地的實驗電影，甚至來自世界各地的實

驗電影都在香港可欣賞。



此外，香港是亞洲區的出版中心，文字媒體行業、印刷業非常發達。香港擁有完善法律保障

言論自由，對傳媒抱持開放態度，這亦是吸引著名國際報章、雜誌及書籍出版商在香港開設地區

辦事處的重要原因，而其發達通訊網絡，有利香港出版業發展及提供有力支持。據香港政府統計

處資料，截至去年６月，香港出版及印刷機構單位有１４７７家，從業員有１６８１９人。除報

章雜誌和教科書籍，各類多媒體出版物，如軟件、電影、視像和電視節目、錄音以及音樂出版物

多不勝數，實在百花齊放。



不得不說，筆者觀察到新生代對香港文化藝術的發展抱有頗大期望。上月香港專業及資深行

政人員協會舉辦的「專資青年追夢計劃」的最終演示日以「十年後的我：突破自我，開創未來」

為主題，其中一組年輕學員將夢想放於香港在十年後成為「中外文化藝術交流中心」並勾畫出一

個理想藍圖。他們提出具體的實踐方法，如對外推廣本地藝術團體的演出、吸引國際人才與本地

人才合作、利用公私營合作、以教育為核心加強社會的全面配合，從青少年開始強化文化藝術的

知識基礎和政策局投入更多資源以提升文化藝術產業發展水平。



誠然，香港作為亞洲屈指可數的國際城市，已具深厚文化藝術的基因，而藝術科技

（ＡｒｔＴｅｃｈ）亦早已成為文創的元素，因此結合文化、藝術和科技一起，以及加上政府政

策在資金和土地上的支持支援，香港定必能把握國家「十四五規劃綱要」中支持香港發展成為中

外文化藝術交流中心這願景，亦不辜負自上世紀已為香港的文化藝術而默默耕耘的藝術工作者。

《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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