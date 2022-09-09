【聚焦人幣】人幣中間價升５０點子，報６﹒９０９８錄兩連漲

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９８，較
上個交易日升５０點子，實現兩連升，上個交易日報６﹒９１４８。
美國聯儲局發表最新褐皮書，揭示美國物價維持高企，零售市道慘淡，但通脹有降溫跡象。
聯儲局副主席布蘭納德指將會加息至限制水平好一段時間，讓市場明白通脹會朝向目標回落。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９０９８ －５０﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９４５９ ＋９１﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒８２３８ ＋７７﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８０３ －６﹒２０
１英鎊╱人民幣 ７﹒９９３６ －１１３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６９５６ ＋３４﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２１５８ ＋６９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９４２４ －３５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１５９９ ＋４８３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒３０３５ ＋７８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９０ ＋１９﹒００
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒８１６２ －４０１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２３１ ＋３７２﹒００
１人民幣╱韓元 １９９﹒２０００ ＋５７﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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