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即市新聞

09/09/2022 09:24

【聚焦人幣】人幣中間價升５０點子，報６﹒９０９８錄兩連漲

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９８，較
上個交易日升５０點子，實現兩連升，上個交易日報６﹒９１４８。
　　美國聯儲局發表最新褐皮書，揭示美國物價維持高企，零售市道慘淡，但通脹有降溫跡象。
聯儲局副主席布蘭納德指將會加息至限制水平好一段時間，讓市場明白通脹會朝向目標回落。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９０９８　　－５０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９４５９　　＋９１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８２３８　　＋７７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８０３　　　－６﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９９３６　－１１３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６９５６　　＋３４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２１５８　　＋６９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９４２４　　－３５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１５９９　＋４８３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒３０３５　　＋７８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９０　　＋１９﹒００
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒８１６２　－４０１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５２３１　＋３７２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９９﹒２０００　　＋５７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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