【新冠肺炎】上海昨日新增２宗本土新冠陽性病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海衛健委通報，昨日（８日）海新增本土

無症狀感染者２宗，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例６宗和無症狀感染

者６宗，均在閉環管控中發現。

自７月３日以來，上海已累計報告新冠陽性病例８９９宗。目前，上海仍有４個高風險區、

３個中風險區。

