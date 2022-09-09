【國務會議】李克強：加力支持就業創業，支持平台經濟穩就業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李克強７日主持召開國務院常務

會議，部署加力支持就業創業的政策，支持平台經濟穩就業。對依託平台靈活就業的困難人員、

兩年內未就業高校畢業生給予社保補貼。運用專項貸款支持平台企業；部署階段性支持企業創新

的減稅政策，對高新技術企業在今年四季度購置設備的支出，允許當年一次性稅前全額扣除並

１００％加計扣除。



＊運用專項貸款支持平台企業，支持依託平台靈活就業困難人員＊



會議指出，穩增長主要是為了穩就業。要加力促進就業創業。一是將實施留工培訓補助地區

，由失業保險金結餘備付２４個月放寬到１８個月。將兩年內未就業高校畢業生、登記失業青年

納入擴崗補助。對失業人員及時發放失業保險金。通過強化農民工技能培訓穩崗。

二是支持平台經濟穩就業。對依託平台靈活就業的困難人員、兩年內未就業高校畢業生給予

社保補貼。運用專項貸款支持平台企業。

三是創業擔保貸款人因疫情遇困的，可展期１年還款。引導銀行增加中小微企業首貸、信用

貸、續貸、中長期貸款等。

四是鼓勵保險資金等依法投資創投基金。優化創投企業股東限售期，便利回收資金再投資。

五是政府投資的創業孵化基地等，盡其所能拿出場地免費供給初創企業。



＊支持企業創新的階段性減稅政策至今年１２月底＊



會議指出，企業是創新主體，要實施支持企業創新的階段性減稅政策，期限截至今年１２月

３１日。一是對高新技術企業在今年四季度購置設備的支出，允許當年一次性稅前全額扣除並

１００％加計扣除，且地方和中央財政進一步予以支持。

二是在今年第四季度，對現行按７５％比例稅前加計扣除研發費用的行業，統一提高扣除比

例到１００％，鼓勵改造和更新設備。三是對企業出資科研機構等基礎研究支出，允許稅前全額

扣除並加計扣除。

