【國務會議】更新改造貸款中央貼息２﹒５個百分點，盤活專項債

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李克強７日主持召開國務院常務

會議，決定對部分領域設備更新改造貸款實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息２﹒５個百分點，

期限２年。加大社會服務業信貸支持，促進消費發揮主拉動作用；確定依法盤活５０００多億元

專項債限額，７０％各地留用，３０％中央財政統籌分配。



＊更新改造新增貸款貼息２﹒５個百分點，期限２年＊



會議指出，需求不足是當前突出矛盾，要著力以消費和投資拉需求、促進社會投資、以投資

帶消費。支持經濟社會發展薄弱領域設備更新改造，有利於增後勁提水平、增加製造業和服務業

現實需求、提振市場信心。對高校、職業院校和實訓基地、醫院、地下綜合管廊、新型基礎設施

、產業數字化轉型和中小微企業、個體工商戶等設備購置和更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵

政策，中央財政貼息２﹒５個百分點，期限２年。申請貼息截至今年１２月３１日。

相應增加貨幣政策對商業銀行配套融資的支持。同時，引導銀行加大對教育、文化旅遊、衛

生和健身、養老托育、社區和家政服務、住宿餐飲等行業信貸支持，以擴大社會服務領域消費和

投資。



＊盤活５０００多億專項債限額，７０％各地留用，３０％中央財政統籌分配＊



會議指出，基礎設施等事關發展和民生，投資空間大，要繼續用好專項債補短板。會議決定

，依法盤活地方２０１９年以來結存的５０００多億元人民幣專項債限額，７０％各地留用，

３０％中央財政統籌分配並向成熟項目多的地區傾斜。各地要在１０月底前發行完畢，優先支持

在建項目，年內形成更多實物工作量。

