【英女王逝世】外交部：中方對英國女王逝世表示深切哀悼

《經濟通通訊社９日專訊》中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方對英國女

王伊麗莎白二世逝世表示深切哀悼。伊麗莎白二世女王在位７０年，致力於促進國家發展，推動

英國同世界各國友好交往。女王是第一位訪華的英國君王，也曾接待多位中國領導人訪英，為增

進中英人民友誼、擴大兩國友好交流作出了重要貢獻。（ｃｔ）

