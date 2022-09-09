【新冠肺炎】全國昨增本土感染１２９２宗，深圳病例按日增逾一倍

《經濟通通訊社９日專訊》國家衛健委公布，昨日（８日）新增１２９２宗新冠肺炎本土個

案。昨日新增２５９宗本土確診病例，其中包括四川５９宗，內蒙古４２宗，廣東３６宗，廣西

２２宗，西藏２０宗，北京１７宗，山東１６宗，黑龍江１３宗，青海７宗，貴州６宗，陝西４

宗，遼寧３宗，江蘇３宗，雲南３宗，新疆３宗，天津１宗，江西１宗，河南１宗，海南１宗，

重慶１宗。另有４２宗為境外輸入。

昨日新增１０３３宗本土無症狀感染者，其中包括西藏３４７宗，黑龍江１０９宗，山東

８１宗，內蒙古７７宗，遼寧７７宗，廣西７７宗，四川７１宗，江西５６宗，廣東２８宗，新

疆２７宗，青海１５宗，貴州１３宗，湖北１２宗，陝西１１宗，河南８宗，海南５宗，天津４

宗，福建３宗，甘肅３宗，北京２宗，吉林２宗，上海２宗，雲南２宗，江蘇１宗。另有７０宗

為境外輸入。

深圳本土新冠陽性病例數再度出現反復。廣東衛健委通報，昨日深圳新增本土新冠肺炎確診

病例２６宗，本土無症狀感染者２８宗，合計陽性病例５４宗，較上一日的２５宗增超一倍。

８月下旬以來，深圳單日本土新增陽性病例逐步從個位數增至兩位數，之後一度最高跳升至

接近９０宗。



＊國慶假期及前後將推廣「落地檢」＊



中秋、十一國慶假期臨近，就如何確保節日前後不發生本土規模性疫情，國家衛生健康委疾

控局副局長吳良有昨日表示，將堅持科學精準從嚴從緊做好疫情防控，在全面落實第九版防控方

案的基礎上，強化優化一系列防控政策措施，包括倡導廣大群眾在本地過節、重點場所和機構查

驗有效核酸檢測陰性證明、減少不必要的聚集性活動等。而為有效推動防控關口前移，將在國慶

假期及前後推廣「落地檢」，按照「自願、免費、即採即走、不限制流動」原則，為跨省流動人

員提供一次核酸檢測服務，跨省流動人員抵達目的地後，應積極配合當地完成「落地檢」。

（ｃａ）

