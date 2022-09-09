  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2022 10:34

【新冠肺炎】全國昨增本土感染１２９２宗，深圳病例按日增逾一倍

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家衛健委公布，昨日（８日）新增１２９２宗新冠肺炎本土個
案。昨日新增２５９宗本土確診病例，其中包括四川５９宗，內蒙古４２宗，廣東３６宗，廣西
２２宗，西藏２０宗，北京１７宗，山東１６宗，黑龍江１３宗，青海７宗，貴州６宗，陝西４
宗，遼寧３宗，江蘇３宗，雲南３宗，新疆３宗，天津１宗，江西１宗，河南１宗，海南１宗，
重慶１宗。另有４２宗為境外輸入。
　　昨日新增１０３３宗本土無症狀感染者，其中包括西藏３４７宗，黑龍江１０９宗，山東
８１宗，內蒙古７７宗，遼寧７７宗，廣西７７宗，四川７１宗，江西５６宗，廣東２８宗，新
疆２７宗，青海１５宗，貴州１３宗，湖北１２宗，陝西１１宗，河南８宗，海南５宗，天津４
宗，福建３宗，甘肅３宗，北京２宗，吉林２宗，上海２宗，雲南２宗，江蘇１宗。另有７０宗
為境外輸入。
　　深圳本土新冠陽性病例數再度出現反復。廣東衛健委通報，昨日深圳新增本土新冠肺炎確診
病例２６宗，本土無症狀感染者２８宗，合計陽性病例５４宗，較上一日的２５宗增超一倍。
　　８月下旬以來，深圳單日本土新增陽性病例逐步從個位數增至兩位數，之後一度最高跳升至
接近９０宗。
　
＊國慶假期及前後將推廣「落地檢」＊
　
　　中秋、十一國慶假期臨近，就如何確保節日前後不發生本土規模性疫情，國家衛生健康委疾
控局副局長吳良有昨日表示，將堅持科學精準從嚴從緊做好疫情防控，在全面落實第九版防控方
案的基礎上，強化優化一系列防控政策措施，包括倡導廣大群眾在本地過節、重點場所和機構查
驗有效核酸檢測陰性證明、減少不必要的聚集性活動等。而為有效推動防控關口前移，將在國慶
假期及前後推廣「落地檢」，按照「自願、免費、即採即走、不限制流動」原則，為跨省流動人
員提供一次核酸檢測服務，跨省流動人員抵達目的地後，應積極配合當地完成「落地檢」。
（ｃａ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態09/09/2022
【英女王逝世】英女王走完英國史上在位最長君主一生　查理斯繼位
人氣文章開市Good Morning09/09/2022
溫鋼城：南非大股東或清倉騰訊　欲入市約290元始出手
人氣文章大行報告09/09/2022
【大行炒D乜】新地績後大行點睇？瑞信微降目標仍然牛！
人氣文章市場先機09/09/2022
市場重點關注美聯儲9月的利率決議！
人氣文章市場動向09/09/2022
立即報名【新經濟下中小企數碼營商「智」有計】講座
人氣文章財經熱話09/09/2022
【虛幣世界】鮑威爾繼續派鷹，加密貨幣穩升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金