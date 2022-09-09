【政策解讀】粵開證券：國務會議更側重穩就業穩民生

《經濟通通訊社９日專訊》國務院總理李克強９月７日主持召開國務院常務會議，部署加力

支持就業創業的政策，拓展就業空間，培育壯大市場主體和經濟新動能；決定對部分領域設備更

新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務業信貸支持，促進消費發揮主拉動作用；部署階段性

支持企業創新的減稅政策，激勵企業增加投入提升創新能力；確定依法盤活地方專項債結存限額

的舉措，更好發揮有效投資一舉多得作用。

會議決定，實施留工培訓補助地區，由失業保險金結餘備付２４個月放寬到１８個月；將兩

年內未就業高校畢業生、登記失業青年納入擴崗補助。對失業人員及時發放失業保險金等。粵開

證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆表示，此次國務會議總體延續過往基調，更加側重穩增長

的根本目標，即穩就業穩民生。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，對於畢業生和農民工就業，一方面，應通過支

持小微企業發展促進就業，以及通過適度加大有效投資帶動農民工就業；另一方面，需要加強就

業技能等輔導培訓，加強校企對接，搭建、優化信息平台，減少就業市場的結構問題。（ｗｌ）

