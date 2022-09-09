【政策解讀】分析：盤活地方專項債限額，有助縮短實物量轉化周期

《經濟通通訊社９日專訊》國務院總理李克強７日主持召開國務院常務會議決定，依法盤活

地方２０１９年以來結存的５０００多億元（人民幣．下同）專項債限額，７０％各地留用，

３０％中央財政統籌分配並向成熟項目多的地區傾斜。各地要在１０月底前發行完畢，優先支持

在建項目，年內形成更多實物工作量。

在中國財政預算績效專委會副主任委員張依群看來，加快政府投資填缺補位的帶動作用，將

地方專項債券存量限額優先用於支持在建項目，有助於縮短投資的實物量轉化周期，發揮推進存

量項目的工程進度效率，避免和節省安排新項目所需的前期准備時間和開工手續，促進債券資金

盡早落地、盡快見效。



＊四季度基建投資有望保持較快增長＊



巨豐投顧高級投資顧問陳昱成表示，依法盤活地方專項債限額空間，是支持擴大有效投資、

維持財政政策力度、鞏固經濟恢復發展基礎的重要措施，在穩經濟政策接續發力的背景下，四季

度基建投資有望保持較快增長。

截至今年８月末，內地已累計發行專項債券３﹒５２萬億元，用於項目建設的額度已基本發

行完畢，比以往年度大大提前。（ｗｌ）

