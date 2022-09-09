《廣匯論勢－鄭廣復》兩大技術指標反映圓匯已在１４５前中期見底

《廣匯論勢》昨天歐洲央行（ＥＣＢ）一如預期，宣布將三大指標利率調高０﹒７５厘，主

要再融資操作利率升至１﹒２５厘；按揭抵押利率升至１﹒５厘，而存款利率則由零水平升至

０﹒７５厘。

不過，ＥＣＢ維持將資產購買計劃中的到期回籠本金再投資，並重申在有需要時維持龐大流

動性及適度寬鬆貨幣立場。至於抗疫緊急資產購買計劃（ＰＥＰＰ），ＥＣＢ亦重申起碼會維持

至２０２４年底。此外，ＥＣＢ表明會在權限之下採取所有措施，以確保通脹返回２％目標。



＊歐央行料通脹今年見頂回落＊



ＥＣＢ指出，物價壓力擴大到更多範疇，其中原因是高能源成本影響到整體經濟，ＥＣＢ決

策委員預期核心通脹率將於今年達到３﹒９％，未來兩年則分別為３﹒４％及２﹒３％。ＥＣＢ

表示，未來的利率決定仍然會在每次議息會議時視乎經濟數據而定，央行將會調整所有可行工具

以確保通脹中期通脹目標。

對於歐元區的經濟狀況及通脹發展，ＥＣＢ預期今年全年增長率為３﹒１％，遠低於去年的

５﹒２％，明年增幅進一步放緩至０﹒９％，但在２０２４年加速至１﹒９％，即預期歐元區可

避免陷入經濟衰退。通脹方面，ＥＣＢ預期今年通脹率將在８﹒１％見頂，明年回落至５﹒５％

，２０２４年進一步降至２﹒３％。另外，有所謂知情人士透露，ＥＣＢ內部不論是鷹派或鴿派

都不反對在１０月份再加息０﹒７５厘。



＊ＥＣＢ此刻重拳以速度換時間＊



由此推斷，ＥＣＢ選擇在此時開始大幅加息，是希望在通脹率達到高峰時出重拳將其擊倒，

亦即將有限的子彈用在最需要的時間，從而亦可減輕加息對經濟造成的負面影響，以及縮短對經

濟造成影響的時間。另外，由於預期聯儲局在９月份再次大幅加息０﹒７５厘之後將會減慢加息

步伐，屆時將會減輕歐元因與美元息差進一步拉闊而造成的壓力。



＊黑田東彥罕見不滿圓匯快貶＊



另一邊廂，日本央行（ＢＯＪ）行長黑田東彥與首相岸田文雄舉行會議時表示，日圓快速貶

值不可取。一個支持繼續採取量寬措施的鴿派央行行長，竟然說出較現實的話，這很可能是為他

在明年４月卸任後，ＢＯＪ的貨幣政策立場將會改變，預先向市場發出訊號。



＊１２２為圓匯後市首個反彈目標＊



筆者早在今年６月初指出，日本通脹未達標，美元兌日圓最高將挑戰１４５，而早在

２０２１年５月中，筆者就指出，美元兌日圓絕對可以升至１２５，甚至１３０。本周美元兌日

圓曾高見１４４﹒９９，這與２０１１年１０月以來，利用費波納奇擴展幅度量度的上升目標

１４５﹒４６只差４７點子，另外，美元兌日圓月線及季線圖９ＲＳＩ亦已分別升至８６及８５

，反映美元兌日圓已處於極度超買水平，這兩大技術指標基本上已確認美元兌日圓中期見頂（即

日圓見底），加上黑田東彥發表的言論，令我確信美元兌日圓已經中期見頂，後市以１２２為首

個下跌目標。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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