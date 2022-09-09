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09/09/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國須調整刺激經濟方式

　　《神州縱橫》中國經濟仍在掙扎脫困。繼７月驚嚇後８月ＰＭＩ仍處收縮區間，只因訂單一
項的些微改善，帶動整體指數有點起色。但正如一航評論所說，經濟依舊疫弱復甦動力不足，前
景堪憂。
　
＊刺激經濟力大效低＊
　
　　官方指現時的刺激經濟措施力度已高於２０２０年，可惜效果卻未如當年。今天有些條件還
優於當年，如防疫限制較寬鬆，出口及引資更為強勢等，故可見經濟內傷嚴重沉疴難起。６月國
務院出了３３項措施，８月再出１９項，９月初又再出，能出盡出，期間還減了ＬＰＲ及ＭＬＦ
等利率。但如筆者一直所說由於措施不當未見顯著成效，困局還在拖延。最根本原因是各類措施
大部分都是補貼及放水等供給側的，而現時最關鍵問題是需求不足，在個別領域有許多具體問題

　　消費方面，除了服務性消費受到短期的疫情影響較大外，實物消費則受到更根本的結構性模
式轉變影響。人們手緊了，改變了過去的隨意消費為「習慣性儲蓄」。具體例子之一是年輕人不
再熱衷於換手機，令其銷量下降。類似情況也出現在汽車及住房等大件消費上，乃前所少見的新
動向。問題的根源是人民對前景預期轉差信心大失，關鍵在於收入預期下降危機感上升，乃自動
自覺過「緊日子」。受影響最大而衝擊消費最大的是打工仔，許多人失業或擔心失業，因大批企
業瘦身或關門。仍在職者無論私企僱員或公務員都被減薪或減福利。頭七個月人均收入只有約
３％增長，與過去的高增長大異，令人們要開始適應低收入時期的來臨。
　
＊尚欠投資大規劃＊
　
　　在這情況下刺激消費將事倍功半。大發消費券只會浪費財力而效果不彰。投資方面刺激措施
亦未對症下藥。目前政治局會議提出以投資拉動增長並列述了多種融資途徑，大方向正確。８月
末的１９條措施亦有為基建融資集，如３０００億元政策銀行資金，２０００億元電力發展基金
，並要用好５０００億元專項債結存限額等，都是具體的實際行動。但可惜缺錢並非當前阻礙投
資的主因，有評論指出基建投資勢頭未如預期是因所集資金仍待運用，可撥出資金未下到項目，
有相關資金仍在等項目。這顯示了有錢用不出的尷尬局面，當然還有些好項目在等待納入官方投
資範圍。因此要想投資加快便要政府方面加大努力，但不是找錢而是做好協調籌組工作。首先思
想上要改變輕投資重消費的偏頗思維，二是要補回過去的輕視加快審批及撥款工作流程。三是要
更有前瞻性及更主動積極地找尋新的等待資金項目。美國最近通過了２８００億美元包括芯片的
科技產業發展基金，這本是中國的拿手招數被美國偷師了，希望中國不要自己忘掉。推動投資重
點應放在定大計定項目上。
《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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