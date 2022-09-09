《神州縱橫－凌昆》中國須調整刺激經濟方式

《神州縱橫》中國經濟仍在掙扎脫困。繼７月驚嚇後８月ＰＭＩ仍處收縮區間，只因訂單一

項的些微改善，帶動整體指數有點起色。但正如一航評論所說，經濟依舊疫弱復甦動力不足，前

景堪憂。



＊刺激經濟力大效低＊



官方指現時的刺激經濟措施力度已高於２０２０年，可惜效果卻未如當年。今天有些條件還

優於當年，如防疫限制較寬鬆，出口及引資更為強勢等，故可見經濟內傷嚴重沉疴難起。６月國

務院出了３３項措施，８月再出１９項，９月初又再出，能出盡出，期間還減了ＬＰＲ及ＭＬＦ

等利率。但如筆者一直所說由於措施不當未見顯著成效，困局還在拖延。最根本原因是各類措施

大部分都是補貼及放水等供給側的，而現時最關鍵問題是需求不足，在個別領域有許多具體問題

。

消費方面，除了服務性消費受到短期的疫情影響較大外，實物消費則受到更根本的結構性模

式轉變影響。人們手緊了，改變了過去的隨意消費為「習慣性儲蓄」。具體例子之一是年輕人不

再熱衷於換手機，令其銷量下降。類似情況也出現在汽車及住房等大件消費上，乃前所少見的新

動向。問題的根源是人民對前景預期轉差信心大失，關鍵在於收入預期下降危機感上升，乃自動

自覺過「緊日子」。受影響最大而衝擊消費最大的是打工仔，許多人失業或擔心失業，因大批企

業瘦身或關門。仍在職者無論私企僱員或公務員都被減薪或減福利。頭七個月人均收入只有約

３％增長，與過去的高增長大異，令人們要開始適應低收入時期的來臨。



＊尚欠投資大規劃＊



在這情況下刺激消費將事倍功半。大發消費券只會浪費財力而效果不彰。投資方面刺激措施

亦未對症下藥。目前政治局會議提出以投資拉動增長並列述了多種融資途徑，大方向正確。８月

末的１９條措施亦有為基建融資集，如３０００億元政策銀行資金，２０００億元電力發展基金

，並要用好５０００億元專項債結存限額等，都是具體的實際行動。但可惜缺錢並非當前阻礙投

資的主因，有評論指出基建投資勢頭未如預期是因所集資金仍待運用，可撥出資金未下到項目，

有相關資金仍在等項目。這顯示了有錢用不出的尷尬局面，當然還有些好項目在等待納入官方投

資範圍。因此要想投資加快便要政府方面加大努力，但不是找錢而是做好協調籌組工作。首先思

想上要改變輕投資重消費的偏頗思維，二是要補回過去的輕視加快審批及撥款工作流程。三是要

更有前瞻性及更主動積極地找尋新的等待資金項目。美國最近通過了２８００億美元包括芯片的

科技產業發展基金，這本是中國的拿手招數被美國偷師了，希望中國不要自己忘掉。推動投資重

點應放在定大計定項目上。

《資深評論員 凌昆》



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