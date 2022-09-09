《股林淘金－林家亨》麗年國際（０９９１８）業績改善，值得關注

《股林淘金》近日港股表現乏力，是受騰訊（００７００）大股東減持影響，恒指反覆走弱

。但今天大市跟隨美股向上反彈，投資市場似乎有番生氣。但個別股近期業績轉好，可以值得關

注。



麗年國際（０９９１８）在８月３０日公布了中期業績，由以往虧損轉為有輕微盈利。公司

主要是從事提供電子製造服務及一站式解決方案。上半年業績成功扭虧為盈，半年賺３５０﹒４

萬港元，一洗虧損頹風。



全球疫情漸趨穩定令公司期內收入按年增加３０％，至５﹒４７億港元；加上集團大部份銷

售均以美元計價，受惠於期內美元升值，匯兌收益大增至約４４０萬港元，亦成為另一個驅動引

擎。若人民幣弱勢持續，亦有利麗年國際下半年支付國內廠房租金工資及供應商等，以上利好因

素將於全年業績中反映出來。



麗年國際自去年全年業績已逐步改善，收入、純利分別按年增加２７﹒８％及１２﹒８６倍

。自從主席朱慧恒由去年第四季開始兼任行政總裁後，公司已逐步轉好，今年再下一城，半年業

績再度報捷。展望未來，隨著全球經濟逐步復甦，加上供應鏈及物流以及半導體及其他電子元件

等短缺問題得以紓緩，相信新管理層理順理業務後進一步改善。公司應會把握下一個擴張周期，

陸續釋放增長動力。



另外，公司早前訂立租賃協議及新增生產廠房，增加總生產樓面面積，從而可擴大產能，獲

得更高的效率及更大的靈活性，以滿足電子製造服務市場所增加的需求，而且，物業鄰近公司現

時位於國內的生產廠房，不但有利及便於生產業務，亦有助控制及減省成本。加上，由於公司計

劃未來引進新產品及開發自主品牌產品，現有的生產設施預計將會飽和，因此，新增產能將可配

合未來拓展業務的步伐。



公司股價於前排低位徘徊多時，現時業績表現改善，相信有機會反彈向上。公司早前建議將

股份２０合１，每手買賣單位由８０００股更改為２０００股，將於９月１６日生效，到時將大

大增加股份的流通性，刺激交投。若到時成交量有明顯增加，不妨順勢跟進。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

