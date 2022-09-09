【聚焦人幣】人幣即期收漲４４７點子重上６﹒９１關，創一周新高

《經濟通通訊社９日專訊》市場消化美國聯儲局鷹派言論，風險資產回升施壓美元指數令其

跌破１０９關口。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日延續上日漲勢，今早高開１７９點子

後，升幅一度擴大至６﹒９１６０，尾盤升勢維持，最終全日飆４４７點子收報６﹒９１９２，

收復６﹒９２關，且創自９月２日以來一周新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大漲３７５點子，報６﹒９２１１。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０９８，較上個交易日升５０點子，實

現兩連升，上個交易日報６﹒９１４８。



＊管濤：平常心看待人民幣滙率＊



人民幣滙率「破七」在即，掀起市場波瀾，擔心外匯形勢失控引發資本外流。中銀證券全球

首席經濟學家管濤大派定心丸，直言現時中國具有更強的抵御資本流動和匯率波動衝擊的信心和

底氣，籲投資者平常心看待。

分析滙率走勢時，管濤會從銀行結售匯差額入手。２０１８年４至１０月份，銀行結售匯累

計順差７０億美元，反映人民幣貶值時銀行錄得淨買入。至於本年走勢，在５至７月份時，人民

幣匯率持續走弱，從６﹒５進入６﹒７時代，銀行結售匯除５月份４０億美元少量逆差外，６、

７月份繼續順差，３個月累計順差４２億美元，仍屬於基本平衡、略有盈餘。這顯示市場主體趨

於理性，「低買高賣」的槓桿調節作用正常發揮。（ｊｔ）

