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09/09/2022 11:39

【中印衝突】中國國防部：中印兩軍南達坂一線部隊開啟脫離接觸

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國國防部官方微信周五稱，根據中印雙方第十六輪軍長級會談
達成的共識，中印兩軍位於加南達坂一線部隊開始同步有計劃組織脫離接觸。這有利於維護邊境
地區和平安寧。
　　中國國務委員兼外長王毅７月初會見印度外長蘇杰生時稱，今年３月以來，中印雙方保持溝
通交流，有效管控分歧，雙邊關係總體呈現恢復勢頭。７月２０日，中印舉行第十六輪軍長級會
談。（ｗｌ）

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