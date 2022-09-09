【中印衝突】中國國防部：中印兩軍南達坂一線部隊開啟脫離接觸

《經濟通通訊社９日專訊》中國國防部官方微信周五稱，根據中印雙方第十六輪軍長級會談

達成的共識，中印兩軍位於加南達坂一線部隊開始同步有計劃組織脫離接觸。這有利於維護邊境

地區和平安寧。

中國國務委員兼外長王毅７月初會見印度外長蘇杰生時稱，今年３月以來，中印雙方保持溝

通交流，有效管控分歧，雙邊關係總體呈現恢復勢頭。７月２０日，中印舉行第十六輪軍長級會

談。（ｗｌ）

